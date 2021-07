Mario Alberto Kempes, histórico delantero de la selección argentina, le mandó un "mensajito" a Lionel Messi luego de ganar la Copa América ante Brasil, asegurando que jamás va a poder superar a Diego Maradona.

"Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos... El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene", afirmó en conversación con Espn México.

Para el final, un poco más reflexivo, Mario Kempes asegura que "para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra".

LOS NÚMEROS DEL 10 🇦🇷​



Leo Messi fue elegido el mejor jugador de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 y estos fueron sus números en el torneo​



Para aplaudir 👏​#VibraElContinente pic.twitter.com/5v7PWnExf8 — Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021

JUEVES 15 DE JULIO

O'Higgins vs Cobresal, 20:00 horas, Estadio El Teniente

VIERNES 16 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers, 12:30 horas, Estadio Calvo y Bascuñán

Unión La Calera vs Curicó Unido, 20:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán Nazar

SÁBADO 17 DE JULIO

Universidad Católica vs Colo Colo, 16:00 horas, Estadio San Carlos de Apoquindo

LUNES 19 DE JULIO

Audax Italiano vs Huachipato, 18:00 horas, Estadio El Teniente

Everton vs Ñublense, 20:30 horas, Estadio Sausalito

MARTES 20 DE JULIO

Deportes La Serena vs Palestino, 15:00 horas, Estadio La Portada

Universidad de Chile vs Melipilla, 20:30 horas, Estadio El Teniente

Equipo libre: Unión Española