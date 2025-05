“Masters of Dirt” regresa a Chile: Un show de alto nivel junto a acróbatas y motores de diverso calibre

“Masters of Dirt” llegará para repletar de adrenalina la capital de nuestro país, presentando un espectáculo cargado de lo mejor del Freestyle Motocross, Mountanbike, Bmx, dj’s y pirotecnia sumado a la participación de las Fuel Girls, quienes junto a todo su power femenino encenderán al máximo a los fanáticos de todas las edades .

Posicionándose como el espectáculo de deportes extremos número uno de Europa y uno de los más grandes a nivel mundial, “Masters of Dirt” regresa a Chile convertido en un panorama familiar imperdible, donde grandes y chicos podrán disfrutar de un show de alto nivel junto a acróbatas y motores de diverso calibre el próximo 20 de julio en el Movistar Arena de Santiago.

Aquí no hay espacio para la competencia, ya que este evento busca ser un espectáculo donde las acrobacias y la creatividad de la familia M.O.D. te hagan disfrutar de principio a fin, sumado a una experiencia completa, junto a los fans y seguidores de un evento que ha acaparado las miradas en programas de T.V, colecciones de ropa y más de 200 shows realizados en todo el mundo.

Masters of Dirt no es sólo un espectáculo, ¡Si no una actitud y un ESTILO DE VIDA! ¡Este espectáculo te dejará sin aliento!

Adquiere tus entradas para ser parte de un show único en Chile a través de https://www.puntoticket.com/masters-of-dirt, disponibles a contar del martes 6 de mayo.