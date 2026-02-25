¡No le gustó! Campeón de Libertadores critica capitanía de Fernando De Paul en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

Pese a su mal comienzo de temporada con la derrota de 3-1 ante Deportes Limache, Colo Colo está teniendo un buen cometido en el Campeonato Nacional, donde encadena tres victorias seguidas y está dentro de los líderes de la competencia.

Si bien las victorias son muy importantes, los hinchas aún no están convencidos del todo con el trabajo de Fernando Ortiz, esto ya que el equipo a conseguidos sus victorias en los minutos finales de los encuentros y le está costando un poco concretar las jugadas, además de algunos problemas en defensa.

Pese a esto, la realidad es que Colo Colo actualmente se ubica en la segunda posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional junto a Huachipato, ambos equipos con nueve unidades y esperan seguir sumando este fin de semana.

Este fin de semana Colo Colo enfrentará una nueva versión del Superclásico ante una Universidad de Chile llena de dudas, quienes aún no logran conseguir su primer tirunfo en el Campeonato Nacional, lo que mantiene a Francisco Meneghini bajo muchas críticas.

No le gustó la decisión

Por otro lado, uno que lanzó criticas a los albos fue el caso del excampeón de Copa Libertadores, Gabriel "Coca" Mendoza, a quien no le gustó la designación de Fernando De Paul como capitán del equipo. "Para mí el tema de la capitanía tiene que ser de un colocolino, formado en casa, como siempre se hizo. No es por lo que ha hecho de Paul o por lo que está haciendo, pero para mí tendría que ser Arturo Vidal".

