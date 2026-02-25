¡Tuvo que borrar su publicación! El descargo de Gianluca Prestianni ante la UEFA

Por: Gonzalo Zamora

¡Las primeras sorpresas! Ya se tienen a los primeros eliminados de playoffs de Champions League

El día de hoy se disputan los últimos encuentros de vuelta de los playoffs de la Champions League, donde uno de los partidos más esperados por los hinchas es el de Real Madrid ante Benfica, donde en la ida el cuadro merengue se quedó con una mínima ventaja de 1-0.

Ahora todo se define en Madrid, donde el cuadro portugués dirigido por José Mourinho quiere dar la gran sorpresa y dejar al rey de la Champions fuera de la competencia de clubes más importante de Europa incluso antes de los octavos de final.

Pero este partido no sólo tiene esa importancia entre ambos equipos en la UEFA Champions League, sino que además hay una gran polémica que sigue rondando a ambas instituciones que hace que sea mucho más esperado el resultado final.

Real Madrid y Benfica se juegan el día de hoy su paso a los octavos de final de la UEFA Champions League, donde más allá del resultado de la ida, lo que más llamó la atención fue la gran polémica del jugador Gianluca Prestianni, quien según lo acusó Vinicius Junior le habría llamado mono en repetidas ocasiones y la UEFA lo habría sancionado sin jugar este partido por actos racistas.

El fuerte descargo del argentino

En las últimas horas se confirmó que finalmente Prestianni no podrá disputar el duelo de hoy, por lo que el jugador argentino se desquitó contra la UEFA a través de un tweet, el cuál debió borrar minutos después. "Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y no hay ninguna sanción. Sancionar si pruebas se puede y se ve. Ya ni disimulan un poco con el Real Madrid. Vergüenza dan".

