Viuda de Tommy Rey relata los últimos minutos de vida del cantante que sufrió un infarto

Durante la tarde de ayer se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del cantante Patricio Fernando Zúñiga Jorquera, Tommy Rey quien sufrió un infarto fulminante justo después de salir a caminar con su esposa. En concreto Gloria Sáez contó detalles de la complicación de salud que derivó en el deceso del cantante.

Cabe decir que el presidnete Gabriel Boric decretó duelo nacional por la muerte del autor de Todos los Domingos y Un Año Más. “Por su aporte a la historia musical de nuestro país, su compromiso social, y ser responsable de crear recuerdos que marcaron a generaciones, he decidido decretar duelo oficial el día de hoy, 27 de marzo, a raíz del fallecimiento de Patricio Fernando Zúñiga Jorquera, el inolvidable Tommy Rey” señaló el mandatario.

¿Qué contó la viuda de Tommy Rey?

“Salimos a caminar, pero llegamos a cierta parte y no pudo seguir caminando”, comentó en alusión a la compleja situación que ocurrió durante la tarde del miércoles. Y en esa misma línea, agregó: “‘Me siento raro, me siento mal’, me dijo. Y cuando llegamos a la reja del condominio, se agarró de la reja y me dijo: ‘No puedo, no puedo’, y se cayó”.

En tanto, Tommy Zúñiga, hijo del cantante, también expuso algunos detalles sobre los últimos minutos de vida de su papá. “Estuvo con nosotros en sus últimos momentos. Fue como un día normal, como cualquier otro: almorzamos con él y, cuando salió a caminar, de un momento a otro, empezó a tener problemas para respirar”, indicó.

“Yo le sostuve su manito, y eso es lo que, por lo menos como familia, nos deja tranquilos: que estuvimos con él hasta su último momento. Eso, por lo menos, me deja un poco tranquilo a mí y me da un poco de paz”, cerró. Así mismo comentó que la decisión de la banda y la familia tras su muerte es cerrar La Sonora Tommy Rey.

