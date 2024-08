VIDEO: registro muestra brutal agresión de guardias a clienta animalista en centro comercial

A través de redes sociales se ha vuelto viral el momento en que un guardia de seguridad de una conocida multitienda agrede brutalmente a una clienta animalista que visitaba el lugar. La situación ocurrió en Antofagasta luego de que la activista Luz Echanez tuviera una pequeña discusión con uno de los encargados de la seguridad del sitio.

Cabe mencionar que Luz es conocida en la ciudad del norte por su activismo en defensa de los animales, es por eso que aprovechó sus redes para denunciar lo ocurrido y mostrar una serie de fotografías de las secuela que le dejó la golpiza propinada por cuatro guardias, sobre los cuales aclaró que tres eran hombre y una mujer.

¿Qué ocurrió tras la agresión que muestra el video?

"Ayer a las 17:20 ingrese a la tienda RIPLEY a pagar mi cuenta, compre unas cositas para mis nietas, me dirijo a ver un perfume, me acerco a la guardia extranjera le pregunte si sabía de la vendedora, me responde que andaba en colación, mientras ella hablaba por radio, le vuelvo a preguntar sabe a que hora llega para esperarla, me contesta gritándome no tengo idea Sra, le digo no es forma de tratar a una clienta, fui a buscar la jefa de tienda" partió diciendo la mujer.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Luego sobre lo mismo agregó. "Ella me vendió el perfume, me retiro de la tienda, veo a la guardia, le dije ya compre el perfume y no fue gracias a tí, de forma alterada saca el bastón retractil me pega en la nariz y boca, llama a dos guardias uno corpulento, ambos me trataron a garabatos, el más corpulento me empuja casi me caigo, le dije que no tenía derecho de tratarme así, afirma mis brazos" epxlicó.

Finalmente y tal como se ve en el video, los guardias la empujan hacía las escaleras de emergencia y ahí la golpean en diferentes partes de su cuerpo mientras ella rogaba que no le pegaran. Tras lograr salir del local comercial anunció acciones legales. "Haremos la demanda con querella, a ambas entidades, me podían haber mat@do dentro de la tienda RIPLEY. Gracias a quienes me auxiliaron, a carabineros, al Diputado Videla, mi esposo, Ingrid, llegaron ayudarme" anunció.

Te puede interesar: Revelan diligencia clave para dar con el paradero de María Elcira: "Sitio de interés"