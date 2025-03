VIDEO: registran violenta agresión a estudiante TEA en plena sala de clases

Un violento episodio vivió un alumno con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Liceo Santa Leonor de Talcahuano. La adolescente fue golpeado por una compañera frente a la profesora que estaba a cargo de la clase y el registro se volvió viral en redes sociales generando una serie de críticas y cuestionamientos a la docente.

Tal como se logró escuchar en el video la agresora promovió la pelea mientras otro compañeros se reían alrededor. “Ya poh, hu... haz algo! ¿Pa’ que me buscai’ si no querís’ pelea?”, le dijo la adolescente a la víctima. Fue en este contexto que la afectada reaccionó e intentó dar un golpe, pero con esta excusa la agresora arremetió con todo, agarró del pelo a la niña y le propinó un golpe en el rostro.

Polémica genera violenta agresión a adolescente TEA

Y si bien en ese momento se ve la irrupción de una profesora, ésta sólo se limita a pedir calma. “Ella me buscó primero”, se justificó la agresora, quien volvió a golpear a la víctima y proferir una serie de insultos. Nadie hizo nada. “Que me vai’ andar pegando a mi pe... cu...” o “A mí nadie me pega”, fueron algunos de los improperios que se escucharon en la sala.

IMPACTANTE

Alumna con TEA es insultada, humillada y agredida por compañera en liceo Santa Leonor, ubicado en Medio Camino, Talcahuano, todo frente a PROFESORES que miran lo que ocurre pic.twitter.com/euOT0OSE4i March 25, 2025

En redes sociales, el registro generó repudio generalizado. “La agresora dice ´todos saben cómo soy yo´. De hecho ahora todos quieren saber quién es, quienes son sus padres y donde viven”; “Tengo un hijo TEA , ojalá no le toque un momento así... que lamentable”; “Una vergüenza, la educación parte por casa", escribieron algunos.

"A través del respeto, tolerancia, diversidad, padres aunque sea 10 minutos delen tiempo a sus hij@s, entregan buenas herramientas, profesores no busquen la excelencia académica, colaboren más de forma humana” y “Expulsión inmediata y año repetido, con esa lección a pocos les quedaran ganas de repetir ese aprovechamiento”, fueron otras reacciones.

