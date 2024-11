VIDEO: registran el momento en que Monsalve es detenido tras denuncia de violación en su contra

Luego de un mes de ser denunciado por violación, el exsubsecretario Manuel Monsalve fue detenido por la Policía de Investigaciones. Recordemos que el político fue acusado por una trabajadora de la misma cartera que el encabezaba, quien señaló que la ex autoridad la habría citado en un restaurante peruano para después drogarla y atacarla sexualmente.

El 14 de octubre la Fiscalía Regional Centro Norte comenzó la indagatoria en contra de la otrora autoridad. Para CHV Noticias el padre de la joven denunciante declaró que temían que el poder del ex trabajadro del gobierno. “Tiene sus redes en las policías, tiene personal de su confianza trabajando en el Ministerio del Interior, ese miedo tengo, que puedan seguir interviniendo o entorpeciendo” señaló.

Boric se refiere a detención de Monslave

A través de X el mandatario escribió un breve mensaje en donde expresó su opinión sobre la detención de Monsalve. “En Chile nadie está por sobre la ley”, señaló el jefe de Estado. Recordemos que el ex subsecretario también esta siendo investigado por haber ordenado el acceso irregular a las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar antes de que se oficializara la denuncia.

Así mismo, le habría pedido a funcionario de la PDI que se acercaran a la presunta víctima, los cuales se hicieron pasar por repartidores de comida y me se dirigieron hasta su edificio. Cabe recordar que cuando Monsalve fue notificado de la denuncia declaró. “He sido informado durante el transcurso de esta semana que existe una denuncia en mi contra, de la cual no conozco los detalles”, ha señalado Monsalve con la voz entrecortada desde el Palacio de La Moneda y ha añadido: “No he cometido ninguna conducta constitutiva de delito” dijo.

Además, se dio a conocer el último mensaje que la exautoridad le mandó a la ingeniera comercial de 31 años. “Hola, te llamé” le pasó él a lo que la presunta víctima no respondió. “El silencio y la indiferencia es una forma de menosprecio, de ofensa” insistió Monsalve en el chat.

