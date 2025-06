VIDEO: registran brutal golpiza a adulto mayor para robarle su bicicleta mientras iba al trabajo

A través de redes sociales una vecina de Quinta Normal compartió el video en el que conversó con un adulto mayor que minutos antes había sido asaltado por un grupo de delincuentes, quienes le quitaron su bicicleta, con la cual se trasladaba a su trabajo. En concreto el hombre fue brutalmente golpeado por dos antisociales que lo dejaron tirado en el piso.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran cómo el hombre fue interceptado por dos vehículos en plena vía pública. Sin previo aviso ni interacción, dos delincuentes lo agreden brutalmente incluyendo una patada voladora, con el objetivo de robarle su bicicleta eléctrica, la cual logran sustraer y arrancar del lugar.

Adulto mayor mayor es asaltado a las 6 de la mañana

“Fui asaltado aquí en el parque por dos vehículos (...) Me golpearon con pistolas y eran seis personas. Se llevaron una bicicleta eléctrica”, declaró el abuelito, todavía afectado por lo vivido. Para CHV Noticias, ya más recuperado el hombre narró los hechos que lo afectaron con la voz entrecortada al recordar el episodio.

🛑¡Basta de delincuencia! En #QuintaNormal hoy asaltaron a un trabajador adulto mayor: lo golpearon y le robaron su bicicleta. No es primera vez que asaltan a adultos mayores en ese lugar. ¡Cobardes que atacan a los más indefensos porque saben que no pueden defenderse!

"Tomé mi bicicleta y tome la ruta que yo encontraba más segura para mí. En ese momento yo no me percaté en ningún momento de los asaltantes, lo único los vi encima, golpeándome, nada más" sobre el hecho agregó que "no entiendo tanta violencia conmigo, por qué me agredieron tan fuerte, por qué con ese cachazo con pistola, que me pegaban en mi cabeza" expresó.

Finalmente dio a conocer lo que espera de la justicia. "Ojalá que los pillen, pero no para recuperar mi bicicleta, es para recuperar la confianza de toda esa gente que andamos en bicicleta, que no nos vayan a hacer daño por quitárnosla. Gracias a Dios estoy con vida y con salud, sin ninguna lesión grave" dijo para el medio citado.

