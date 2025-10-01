“Esta conch... merece todas las recetas”: Venezolana desató furia en redes sociales con cruda burla sobre suicidios en Chile

La publicación de una joven venezolana que se burló de los chilenos tras las celebraciones de Fiestas Patrias desató una ola de reacciones. Lejos de retroceder frente a los mensajes y funas que recibió, decidió avivar el fuego con bencina.

Días atrás, la mujer publicó una foto suya en la playa en su cuenta de Tik Tok, acompañada de un irónico y crudo mensaje. “Mamá, gracias por parirme en Venezuela y no en Chile, imagínate ser feliz una sola vez al año y el resto del año vivir lanzándose en el Metro y creando daños psicológicos a otros a diario”, escribió. “El que se pica es porque ají come”, sumó en la descripción.

Las provocadoras palabras despertaron la ira de los usuarios, quienes no tardaron en responder al ataque. "Qué bueno, pero si llueve a nosotras no se nos borran las cejas", “La parieron en Venezuela, pero no vive allá” y “Pero la de derrocar a un dictador esa no se la saben”, fueron algunos de los comentarios más livianos que le dejaron.

Frente a la ola de comentarios en contra, la venezolana mantuvo su postura y publicó otro video secándose las lágrimas con fardos de plata chilena. “Aquí llorando por las funas que me han hecho”, escribió la mujer.

Con el transcurso de los días, varios usuarios chilenos continuaron difundiendo el video y manifestando su molestia. Uno de ellos fue el tiktoker @pablonomah, quien se descargó con todo frente a las crueles palabras de la joven. “Yo no soy de funar gente, pero esta conch... merece todas las recetas... Ni siquiera recetas. Merece todo lo malo de este universo”, lanzó.