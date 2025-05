Vendedor ambulante extranjero se molesta en fiscalización y enfrenta a carabinera: "¿Quieren que mande un saludito?"

En el programa de CHV Contigo en Directo un comerciante ambulante de nacionalidad haitiana se descargó con todo en vivo en contra del municipio de La Florida tras una fiscalización y se enfrentó a una carabinera en el lugar. El sujeto se instala afuera del Metro Vicuña Mackenna a vender bolsas las cuales almacenaba en una bolsa más grande.

El registro de las declaraciones del ciudadano extranjero se volvieron virales rápidamente y en X el video ya tiene más de 180 mil visualizaciones y cientos de comentarios. "Haitiano le dice a la carabinera que le está robando!! Que el tiene derecho a vender porque no roba teléfono. Gracias a los políticos progres tenemos este tipo de gente..una burla total no existe estado" escribió la persona que compartió el video.

¿Qué dijo el vendedor ambulante sobre la municipalidad?

“Me roban toda la mercadería. ¿Para qué hacen eso?“, le dijo el sujeto a una carabinera. “Con el mayor respeto, pero eso es robo. Estaba adentro, no estaba en la vía pública”, le alegó el sujeto a una carabinera, luego que los inspectores se llevaran todo. Abordado por un periodista del canal, el desconocido sostuvo que “me roban toda la mercadería y no estaba en la vía pública. ¿Para qué hacen eso?”.

“No estaba en la vía pública, pero los que andan robando teléfonos, ningún problema. Eso se llama abusar del poder”, añadió. Luego, ante la insistencia del notero, ironizó: “¿Quieren que le mande un saludito al alcalde? Que le vaya bien”. dijo el sujeto molesto por el control que le habrían hecho a su negocio ilegal.

"Los Haitianos y otras gentes de su color creen que ser ambulantes es normal porque no ´roban´ y saben que está prohibido Pero lo hacen igual porque en su país lo hacen"; "El haitiano como tal se agranda frente ante a una mujer, lo he visto en muchas ocasiones, ante hombres se comportan como animales, la ley del más fuerte; no me gustaría ver a mujeres teniendo que confrontar este tipo de personajes"; "Con los hijitus de Bachelet hemos retrocedido miles de años. Son inadaptados, no entienden o que les pasa?. Pensar que nuestros impuestos van a sus bolsillos", fueron algunos comentarios que generó el video.

