“Ella incluso está feliz”: Vecino revela inesperada postura de Nabila Rifo tras liberación de su agresor

Un vecino de Nabila Rifo, Juan Awad, contó cómo reaccionó ella ante la concesión de la libertad condicional de Mauricio Ortega. Según relató, la víctima de la brutal agresión de 2016 envió un mensaje a la prensa: no dará declaraciones a ningún medio, pues su prioridad es permanecer en paz.

En cuanto a esa conversación, el vecino de Coyhaique contó que “conversé con ella, está tranquila, con sus dos hijos y lo único que quiere es paz. Ella sabe por los medios de comunicación que este caballero está libre”.

Eso sí, el hombre aclaró que “no se complica por eso, ella no mezcla nada. Ella incluso está feliz de que esté libre. Me conversaba ella que necesitaba dinero para la mesada de sus hijos, y si él está libre ahora, va a poder trabajar y mantener a sus hijos”.

“Ella tiene claro todo, pero (Ortega) tiene todo el derecho a pelear por su libertad, la justicia tiene que ver eso”, añadió Juan. Además, insistió en que “Nabila no quiere nada más, no quiere salir en cámara... quiera estar tranquila, no quiere pensar en Mauricio Ortega, eso ya pasó. Los chicos están grandes y ella quiere tranquilidad”.

Las declaraciones de Mauricio Ortega

Durante el matinal de CHV, el periodista Francisco Sanfurgo, enviado especial a Coyhaique, informó sobre una conversación fuera de cámara con el cuñado de Mauricio Ortega, quien está casado con la hermana del agresor de Nabila Rifo.

Según allegados de Mauricio Ortega, tras recuperar su libertad el hombre mantuvo su posición y continúa sosteniendo que es inocente. “Jamás voy a decir que lo hice, hermanita querida, porque yo no fui. Esa fue la frase de Mauricio Ortega. Hoy estaría en una zona rural, en la casa de un amigo", relató el notero.