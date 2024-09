“Pásenlo bien y pórtense mal”: El último video dieciochero que grabó Sebastián Piñera

Ad portas del inicio de la celebración anual de Fiestas Patrias en Chile, Cecilia Morel, ex primera dama del país, conmovió a sus seguidores en redes sociales con un tierno homenaje a su difunto esposo, el ex presidente Sebastián Piñera. Con un emotivo video, Morel recordó el amor del ex mandatario por las festividades del dieciocho.

Cabe recordar, que Piñera falleció trágicamente en un accidente de helicóptero el 6 de febrero en Lago Ranco, en la región de Los Ríos. La muerte del ex jefe de Estado dejó un profundo hueco en su entorno político cercano y, especialmente, en su familia. Su esposa, quien compartió muchos momentos de su vida juntos en sus redes sociales, ha expresado públicamente su dolor por esta pérdida.

El último video de Fiestas Patrias de Sebastián Piñera

Ahora, en el registro que publicó en Instagram, Morel mostró imágenes de un sonriente Sebastián Piñera sentado en su oficina. Además, recalcó cuánto disfrutaba su esposo de las Fiestas Patrias. “Te gustaban tanto estas fechas. Te recuerdo por tu alegría y simpatía, la rapidez de tus respuestas, tu humor. Este fue el último video de 18 que grabaste, y así tal cual eras tú”, escribió la ex primera dama.

Además, en el video se puede apreciar al ex mandatario recordando con humor algunas de sus experiencias más memorables durante las Fiestas Patrias como presidente. Entre las anécdotas, se destaca la paya del ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, durante la inauguración de la fonda en el Parque O’Higgins en 2019. También, su ya icónico pie de cueca en 2018, que bailó junto a Karla Rubilar, quien en ese entonces era intendenta de la Región Metropolitana.

En medio del video, surgió la pregunta sobre qué es lo que Piñera más extrañaba de ser presidente durante estas festividades. Su respuesta no tardó en llegar, con ese toque humorístico que tanto lo caracterizaba. “La parada militar, que a mí siempre me emocionaba mucho. Y también que yo intentaba, sin mucho éxito, bailar cueca, y eso lo echo de menos. Incluso bailaría aunque estuviera lesionado”, comentó entre risas.

El metraje termina con un saludo que Piñera había grabado para todos los chilenos en vísperas de Fiestas Patrias. “Que disfrutemos, es el mes de la patria, la primavera, los días se ponen bonitos, la cordillera está maravillosa. Pero si va a conducir, no beba, y si bebe, no conduzca. Pero pásenlo bien y pórtense mal”, cerró el ex presidente.