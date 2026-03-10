VIDEO | ¿Todo quedó en paz? Las palabras de Clemente Montes tras su momento de furia en la cancha

Este fin de semana, Universidad Católica cerraba la jornada sabatina al enfrentarse en condición de visitante a un O'Higgins que venía muy motivado por la buena campaña que viene realizando en la fase previa de la Copa Libertadores.

Pero precisamente por esta campaña en competencias internacionales, donde el día de mañana juegan el partido de vuelta por la última fase previa de la Copa Libertadores ante Deportes Tolima, el Capo de Provincia dejó algunos titulares en la banca para enfrentar a los Cruzados.

Pese a esto, O'Higgins consiguió quedarse con una importante victoria sobre Universidad Católica por la cuenta mínima, gracias a la solitaria anotación de Bastián Yáñez al minuto 38', lo que además les permite meterse a sólo tres puntos del líder del Campeonato Nacional que actualmente es Colo Colo.

Este fin de semana, Universidad Católica cayó como visitante por la cuenta mínima ante O'Higgins, donde además del mal resultado, uno de los momentos que llamó la atención fue una fuerte discusión que tuvo Clemente Montes con Matías Palavecino, para patear un tiro libre que si no es por Omar Carabalí, termina en gol para los Cruzados.

Dio las excusas del caso

Tras este momento que dio mucho para hablar y fue viral en redes sociales, fue el mismo Clemente Montes quien salió a hablar sobre el hecho y cómo sigue todo en el camarín. "La emocionalidad de querer ganar el partido te lleva al límite, en ese momento me sentía con mucha confianza para patear el tiro libre, pero después en el camarín seguimos como si nada".

