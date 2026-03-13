Exceso de sinceridad: U de Chile tenía listo a su nuevo DT y decidieron darlo de baja por una potente advertencia

U de Chile no se ha quedado de manos cruzadas para encontrar al reemplazante de Francisco Meneghini y ya se ha contactado con algunos entrenadores. Uno de ellos fue Jorge Fossati, estratega uruguayo que tiene mucho recorrido y que confesó haber tenido charlas con Manuel Mayo para arribar al club, aunque estas sufrieron un giro de último minuto.

"Lo único que te puedo comentar a colegas tuyos, que se han contactado de acá, de Perú, de Chile, de Argentina, es que ayer (miércoles) me llamaron del club, el gerente del club, el gerente deportivo (Manuel Mayo) y tuvimos una charla”, dijo Fossati en Radio Sport 890 de Uruguay.

U de Chile furiosa con Fossati

Sin embargo, según avisaron desde Radio ADN, todas las negociaciones quedaron estancadas por una advertencia del DT charrúa. El entrenador le confesó a la dirigencia que, en caso de encontrarse con irregularidades en la directiva, saldría a ventilarlas públicamente ante los medios de prensa, confesión que no cayó nada bien en la interna de Azul Azul.

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"SI ATENDÍ A MANUEL (MAYO) SIGNIFICA QUE ME INTERESA (LA U)"



Jorge Fossati, uno de los candidatos a ser el próximo DT de Universidad de Chile, comentó detalles de su contacto con la dirigencia azul.



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Específicamente, el entrenador se refería a problemáticas que pudieran evidenciarse en el mercado de fichajes invernal, todo esto ante posibles trabas para concretar fichajes solicitados por el entrenador. Lo cierto es que, debido a todo esto, las negociaciones llegaron a su punto final y, de momento, Fossati no corre para ser DT de la U.

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Con este panorama, desde Azul Azul tendrán que seguir buscando entrenador tras la destitución de “Paqui”. De momento, será John Valladares el DT que asuma de manera interina para afrontar el próximo partido ante Coquimbo Unido, el cual está pactado para este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas.