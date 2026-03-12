¡No niega la posibilidad! Histórico crack de Colo Colo podría volver al club

Pese a todas las críticas que se han puesto sobre los hombros de Fernando Ortiz, Colo Colo está teniendo actualmente una gran participación en el Campeonato Nacional, donde marchan como líder exclusivo en la tabla de posiciones.

Si bien perdieron la versión 199 del Superclásico ante Universidad de Chile por la cuenta mínima, los albos han sabido reponerse de estas caídas y han sacado la tarea adelante compitiendo de buena manera con el resto de los equipos en un torneo que está bastante apretado por ahora.

En su último encuentro, Colo Colo logró superar a Audax Italiano por la cuenta mínima, gracias a la solitaria anotación de Maximiliano Romero a los cinco minutos del encuentro, para luego poder proteger el resultado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El próximo desafío de Colo Colo será este lunes en condición de local ante Huachipato desde las 20:30 horas, donde los dirigidos por Fernando Ortiz esperan conseguir una nueva victoria que les permita mantenerse en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

¿Hay posibilidad que vuelva?

Por otro lado, en el último tiempo se ha hecho común que algunos estandartes de los equipos vuelvan a los clubes a trabar en algún puesto dentro de la institución. En el caso de los albos, quien está analizando esta opción es el caso de Matías Fernández. "Me gusta la formación. Hice el curso de entrenador y me gusta. Tenemos escuelas de fútbol y a lo mejor más adelante empezar en la formación puede ser una linda etapa".

También te puede interesar: ¡De talla Mundial! Universidad de Chile quiere dar el gran golpe con su nuevo DT