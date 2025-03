Tras masivo corte de luz extranjera denuncia ataque xenofóbico: "¡No vives sola en este país, hue...!"

A través de redes sociales una mujer extranjera denunció un ataque xenofóbico en su edificio tras el masivo corte de luz que afectó al país por la falla en una torre eléctrica en el norte de Chile. En concreto la mujer fue abordada por vecinos chilenos en el ascensor del edificio donde viven en “comunidad” denunciando la situación.

En el video que grabó la mujer sus vecinos, un hombre y (sobre todo) una mujer la insultaron por ser “cochina” y la mandaron de regreso “a su país”. "Está bien que te caigan mal, pero igual no es forma de tratar a una persona .. pero igual ya nos tienen aburridos con su altanería y su forma de vivir" escribió una de las personas que compartió el video en X.

¿Qué ocurrió en el video que denunció extranjera?

“No los quiere nadie a ustedes, cochina, hedionda, te viniste con una mano por delante y otra por detrás. ¿Qué se creen? ¿Qué estás en tu país de mierda?”, le preguntó la vecina chilena. Luego, vendría el turno del residente, quien se quedó junto a ella arriba del ascensor en movimiento. “No vives sola en este país, hue..., pu... que son mal educados, son mala clase”, disparó el sujeto.

“¿Qué podemos hacer? No tenía para comer ni para vestirme, vine para acá para ver si me educo con ustedes”, respondió la afectada, quien optó por la ironía. “Y no has entendido, debes tener un mínimo de cultura. Queda claro que no sabes vivir en comunidad”, remató el hombre, que finalmente se alejó.

A través del WhatsApp de la comunidad, la mujer dio cuenta de lo sucedido. Al menos, desde su punto de vista. “Durante el corte de luz he sido víctima de xenofobia por el señor (nombre) por el simple hecho de subir al ascensor cuando este estaba bajando. Al momento de abrirse las puertas del ascensor, una pareja de chilenos con su hijo comenzaron a gritarme e insultarme por haber subido”, indicó.

“Sus insultos y agresiones trataron sólo de mi nacionalidad, que me fuera a mi país, que nadie nos quiere aquí, que somos marginales, muertos de hambre y que llegamos a dañas su país”, añadió. Luego, sostuvo que “sus gritos y maltratos fueron tantos que ahora siento temor de subir al ascensor y poder encontrarme con ellos. Creo que su odio es tanto que pueden llegar a hacerme daño en cualquier momento”.

