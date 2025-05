Tío abuelo de Tomás Bravo apunta a terceros: revela posible pista que nadie habría investigado

Durante las últimas horas se han dado a conocer nuevos antecedentes sobre el juicio oral en contra del tío abuelo de Tomás Bravo, Jorge Escobar Escobar. En la instancia el hombre quiso entregar su declaración para apoyar a su defensa ante la hipótesis de que el habría abandonado a Tomasito intencionalmente y mencionó una posible pista que nadie habría investigado sobre el caso.

Cane señalar que a Escobar se le acusa el delito de abandono de menor con resultado de muerte. En el juicio el hombre narró que salió con su sobrino nieto a buscar animales en las cercanías de su casa y, al tener que avanzar por una pendiente con palos, lo dejó solo por un breve lapso. Aunque lo miraba desde arriba, no pudo mantenerlo en su campo visual después de unos minutos.

¿Qué dijo el tío abuelo de Tomás Bravo sobre una pista ignorada?

"Lo pierdo de vista y ahí lo llamo y no contesta, y subí nuevamente a verlo porque no contestó. Cuando llego arriba, en el camino, no estaba”, afirmó el imputado, según recogió Radio Bío Bío. En línea con lo que manifestó su defensa antes de empezar el juicio, el tío abuelo apunta a la intervención de terceras personas en la desaparición del niño.

Dijo haber encontrado “unos pasitos, huellitas” que -para él- serían de Tomás. “Pero antes de llegar a la barranca como que desaparecieron esas huellas”, dijo.En ese sentido, dijo: “me lo sacaron de ahí, alguien lo sacó de ahí. Hay incluidas terceras personas en esto”. "Escobar aseguró que en el primer día de la investigación habrían hallado unos “ADN” en el lugar, pero que por algún motivo no se supo más de ellos. “Nadie buscó eso (...) En el primer día de investigación tuvieron esos ADN, pero nadie los ha buscado”, indicó.

Es importante decir que en el inicio del juicio oral por una de las dos investigaciones paralelas que tiene el caso, se supo del ingreso de un informe del Servicio Médico Legal (SML) que indicaba una posible causa de muerte del niño de 3 años: “asfixia mecánica por terceros en contexto de violación”. Ante lo que Gutiérrez comentó en redes que la Fiscal Regional Marcela Cartagena “jamás” le dió una causa de muerte y que todos los informes, hasta ahora, “habían descartado” lo que señala el SML. Sobre aquel antecedente, afirmó que “solo hacen una probabilidad sin ninguna evidencia científica” y que están tratando de “dar algo al achunte, porque ya no saben qué respuestas darnos”.

