El tenso momento entre Monserrat Álvarez y Fildel Espinoza por caso Monsalve: "¡¿Insinúa que eran pareja?!"

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez vivió un tenso momento con el senador Fidel Espinoza (PS) mientras conversaban sobre la reciente denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. En concreto, el legislador señaló que existía un aprovechamiento político de este caso.

“Manuel tendrá que hablar frente a la justicia a través de su equipo de abogados. Lo importante es que el paíss sepa que la investigación tiene que realizarse” declaró Espinoza en el programa de la mañana “hoy muchos están hablando del caso Monsalve, pero eran los mismos que estaban calladitos con el caso Macaya, que era un caso que involucró a menores (...) Hoy están sacando un rédito político y encuentro que eso no corresponde” añadió.

La interrupción de Monserrat Álvarez a Monsalve

Fue en ese momento que la comunicadora, lo quiso sacar de la discusión política para hablar en concreto de la grave acusación que recibió el ex secretario de Estado, quien recordemos, habría violado a una trabajadora del gobierno tras invitarla a comer a un restaurante del centro de Santiago. “¿Qué le parece que el hombre que estaba a cargo de la seguridad hubiera bebido dos pisco sour y medio?” le consultó al invitado.

“No me voy a referir a eso, porque el día domingo nosotros también somos humanos y podemos tener una actividad no afín al cargo. Pero ningún político está exento a algún problema en su relación de pareja. Lo que no corresponde es lo que se hizo después, de haber pedido las cámara” aclaró el senador.

¿Con eso usted está insinuado que eran pareja, senador? interrumpió la comunicadora. "No, no, no. Estoy diciendo que nadie está exento de un problema" aclaró el senador. "El tema de la pareja se entendió mal, pero fuera pareja o no, acá hay una denuncia por violación. Además, dice que todo el mundo tiene derecho a la vida personal, pero a mí como ciudadana me parece muy mal estar a cargo de un ministro del Interior (subrogante) que no está en sus cinco sentidos. Es un deber de la autoridad estar bajo control cuando está a cargo de la seguridad del país" agregó la periodista.

"Absolutamente de acuerdo" replicó en legislador a lo que Álvarez recalcó "yo le pregunté si correspondía o no estar ebrio un día domingo y usted me dice que todos tienen derecho a la vida privada, pero yo le digo que no corresponde" lanzó. "No corresponde, absolutamente de acuerdo. Y cuando di el ejemplo, me refería a muchos políticos que han tenido problemas con parejas y sacan la voz hoy. Eso no me gusta" cerró el parlamentario.

