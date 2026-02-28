¡Se supo todo!: Destapan polémica acción de Paulo Díaz contra Marcelo Gallardo en su adiós de River Plate

El pasado jueves, Marcelo Gallardo vivió su último partido como entrenador de River Plate luego de un accidentado segundo ciclo en la institución, y mientras los rumores apuntan a un profundo quiebre entre el DT y los jugadores del club, ahora salió a la luz que Paulo Díaz estaría involucrado en una polémica acción del plantel.

Si bien el elenco 'Millonario' venía dejando pésimas sensaciones dentro de la cancha en los últimos meses, aparentemente la situación era incluso peor fuera de ella, y el abultado resultado contra Banfield, a quien vencieron por 3-1 con el 'Muñeco' aún al borde de la cancha, alimentó aún más las especulaciones sobre una interna fracturada.

En dicho contexto, aparece el defensor chileno, quien incluso estuvo muy cerca de abandonar el Monumental en el último mercado de fichajes, lo cual en gran parte se debía a su relación con el estratega que lo tenía casi relegado, pero aún así no deja de ser llamativa la tajante decisión que tomó el jugador.

Paulo Díaz le habría 'hecho la cama' a Gallardo

Según indicó ESPN al otro lado de la cordillera, el técnico más exitoso en la historia de River Plate es consciente de que ya había perdido el respaldo de sus dirigidos, quienes, con el seleccionado nacional chileno incluido, habrían sentenciado su estadía con aquella mítica y polémica jerga del fútbol: le 'hicieron la cama'.

‼️ Marcelo Gallardo quedo FUTBOLISTICAMENTE DECEPCIONADO con Kevin Castaño 🇨🇴, Fabricio Bustos y Paulo Díaz 🇨🇱 pic.twitter.com/axpGXjwxW2 — MilloStats (@StatsMillo) February 27, 2026

"Gallardo quedó desilusionado futbolísticamente con varios jugadores: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño, entre otros", expuso el citado medio, acusación que no quedará en nada más que supuestos mientras el plantel espera conocer pronto quién asumirá como nuevo entrenador para este 2026.

