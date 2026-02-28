¡Se supo todo!: Destapan polémica acción de Paulo Díaz contra Marcelo Gallardo en su adiós de River Plate

Destapan polémica acción de Paulo Díaz contra Marcelo Gallardo en su adiós de River Plate

Por: Kevin Vejar

VIDEO | Ben Brereton cumple la ley del ex con un golazo al Blackburn Rovers: ¿Lo celebró?
El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo

¿Te lo esperabas?: El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo
Lucas Assadi le da la peor noticia a los hinchas de la U para el Superclásico ante Colo Colo

¡Ya es oficial!: Lucas Assadi le da la peor noticia a los hinchas de la U para el Superclásico ante Colo Colo
Aníbal Mosa explica por qué Colo Colo vencerá a la U en el Superclásico

¡Confianza a tope!: Aníbal Mosa explica por qué Colo Colo vencerá a la U en el Superclásico
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE
“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

El pasado jueves, Marcelo Gallardo vivió su último partido como entrenador de River Plate luego de un accidentado segundo ciclo en la institución, y mientras los rumores apuntan a un profundo quiebre entre el DT y los jugadores del club, ahora salió a la luz que Paulo Díaz estaría involucrado en una polémica acción del plantel.

Si bien el elenco 'Millonario' venía dejando pésimas sensaciones dentro de la cancha en los últimos meses, aparentemente la situación era incluso peor fuera de ella, y el abultado resultado contra Banfield, a quien vencieron por 3-1 con el 'Muñeco' aún al borde de la cancha, alimentó aún más las especulaciones sobre una interna fracturada.

En dicho contexto, aparece el defensor chileno, quien incluso estuvo muy cerca de abandonar el Monumental en el último mercado de fichajes, lo cual en gran parte se debía a su relación con el estratega que lo tenía casi relegado, pero aún así no deja de ser llamativa la tajante decisión que tomó el jugador.

Paulo Díaz le habría 'hecho la cama' a Gallardo

Según indicó ESPN al otro lado de la cordillera, el técnico más exitoso en la historia de River Plate es consciente de que ya había perdido el respaldo de sus dirigidos, quienes, con el seleccionado nacional chileno incluido, habrían sentenciado su estadía con aquella mítica y polémica jerga del fútbol: le 'hicieron la cama'.

"Gallardo quedó desilusionado futbolísticamente con varios jugadores: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño, entre otros", expuso el citado medio, acusación que no quedará en nada más que supuestos mientras el plantel espera conocer pronto quién asumirá como nuevo entrenador para este 2026.

