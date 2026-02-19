IMPACTO | “Gente quemada, entera, viva, sin ropa”: Sobrevivientes de explosión en Renca narran cómo escaparon del fuego

La catástrofe que se desató en la comuna de Renca esta mañana, tras la masiva explosión generada por el volcamiento de un camión de gas, está lejos de terminar. Mientras tanto, en medio del combate para contrarrestar la tragedia, salieron a la luz diversos testimonios que dieron cuenta del horroroso momento.

¿Qué pasó en Renca?

Según detalló la Senapred, la emergencia se originó en las cercanías de la zona caletera de la ruta 5 sur, tras el estallido de un camión de Gasco. Las llamas se extendieron de inmediato y alcanzaron un domo de la empresa Harpig, además de una zona de estacionamientos, informó T13.

Si bien, en un principio se calculó un total de 3 muertos y 10 lesionados, más tarde las autoridades confirmaron la existencia de al menos 4 personas fallecidas y 17 heridos a causa del siniestro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Testimonios del terror

Entre los testimonios que surgieron de sobrevivientes a la explosión, estuvo el de Rafael quien, junto a su hijo, logró escapar por poco de las llamas. "La primera explosión la aguantó el camión que estaba adelante. Yo puse marcha atrás y envuelto en llamas retrocedí como cien metros", reveló en entrevista con The Clinic.

"Vimos que aparecía una nube blanca gigante, ahí nosotros nos detuvimos y al rato se prendió. Ahí tiramos reversa, hasta que nuestro vehículo se prendió en fuego también, y salimos corriendo”, agregó Juan Pablo, hijo de Rafael.

Luego, describió una escena digna de una película de terror: “Después que pasaron unos cinco minutos, nos acercamos de vuelta y había gente tirada en el piso que estaba prendida en fuego. Los tapamos con una manta como para tratar de apagarlos, pero tampoco podíamos hacer mucho. Llamamos ambulancia y esperamos que llegaran, pero fue todo lo que pudimos hacer".

En tanto, Rafael detalló que la escena frente a sus ojos se tornaba más terrible con el paso de los minutos. "Se prendió fuego a mi auto, pero pude bajar, lo dejé que se encendiera. Y, bueno, tuve que ayudar a gente quemada, entera, viva, sin ropa, toda quemada. Fue horrible. Pensé que no salía del fuego. Tuve que ayudar a muchas personas quemadas enteras'', describió.

Incluso, el sobreviviente a la explosión de Renca afirmó que la situación llegó a tal punto de desesperación que la "gente empezó a saltar de la autopista hacia abajo, a tirarse prendidas en fuego hacia abajo".

Cabe destacar, que la zona del incidente se mantiene aislada por Carabineros en lo que se desarrollan las diligencias para contrarrestar la crisis. En ese sentido,Transporte Informa de la Región Metropolitana confirmó la suspensión del tránsito en el sector General Velásquez al norte de Dorsal, en la ruta 5 sur.

Te puede interesar: FOTOS | Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas