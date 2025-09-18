¡Sin costo y con todo el espíritu chileno! Descubre las mejores Fondas Gratuitas en Santiago para este 18

¡Se acerca el 18 de septiembre y los chilenos lo sienten! En pocos días comenzará una de las celebraciones más queridas en nuestro país: las Fiestas Patrias 2025. Esta será una ocasión para reencontrarse con las tradiciones, compartir en familia, degustar comidas típicas y lo más clásico: disfrutar con todo en las fondas.

Si estás en Santiago, te tenemos una gran noticia, pues tendrás la opción de disfrutar de fondas gratuitas en distintas comunas. Una alternativa perfecta para celebrar en familia o con amigos sin preocuparte por el valor de la entrada. Según una recopilación de ADN Radio, estas serán las mejores fondas sin costo que podrás encontrar en la Región Metropolitana.

San Joaquín

La Fonda Chilenera tendrá dos fechas imperdibles. El sábado 13 de septiembre, la Plaza El Pinar se llenará de música en vivo y foodtrucks entre las 15:00 y 21:30 hrs. Y el 17, la cita será en el Parque La Castrina con feria de emprendedores, comida típica y shows musicales.

Paine

Del 17 al 20 de septiembre, el Estadio Municipal de Paine abrirá sus puertas desde las 11:00 de la mañana hasta las 00:00 de la noche con fondas, gastronomía chilena y buena música para celebrar como corresponde.

La Florida

Entre el 19 y el 21 de septiembre, el Gimnasio Municipal se transformará en el epicentro de la Fiesta Criolla, con entrada liberada y sin necesidad de reservar. ¡Solo llegar y disfrutar!

Maipú

La Plaza de Maipú será el corazón de la fiesta del 17 al 20 de septiembre. Además, del 18 al 20 se vivirá la Fiesta Costumbrista Vista, con agrupaciones folclóricas que pondrán el toque más tradicional a las celebraciones.

Renca

El Parque Las Palmeras será el escenario de la Gran Fonda de Renca, desde el 18 al 21 de septiembre, entre las 12:00 y 21:00 hrs. La música estará a cargo de grandes como Zúmbale Primo, la Sonora Palacios y Luis Lambis.

Quilicura

Entre el 18 y 19 de septiembre, desde las 14:00 hrs., la Cancha Santa Luisa se sumará a la lista de fondas gratuitas con la fiesta: Quilicura celebra en familia, donde habrá juegos típicos, food trucks, feria de emprendedores y muchas sorpresas para grandes y chicos.

