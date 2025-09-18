¡Sin costo y con todo el espíritu chileno! Descubre las mejores Fondas Gratuitas en Santiago para este 18

Fondas gratuitas

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos
nano parra

El histórico folclorista chileno Nano Parra sorprende con nuevo estreno a sus 88 años
Gustavo Álvarez define formación de U de Chile.

Todo definido: La formación de U de Chile para jugar con Alianza Lima en la Copa Sudamericana
Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar
Carolina Tohá

¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno

¡Se acerca el 18 de septiembre y los chilenos lo sienten! En pocos días comenzará una de las celebraciones más queridas en nuestro país: las Fiestas Patrias 2025. Esta será una ocasión para reencontrarse con las tradiciones, compartir en familia, degustar comidas típicas y lo más clásico: disfrutar con todo en las fondas.

Si estás en Santiago, te tenemos una gran noticia, pues tendrás la opción de disfrutar de fondas gratuitas en distintas comunas. Una alternativa perfecta para celebrar en familia o con amigos sin preocuparte por el valor de la entrada. Según una recopilación de ADN Radio, estas serán las mejores fondas sin costo que podrás encontrar en la Región Metropolitana.

San Joaquín 

La Fonda Chilenera tendrá dos fechas imperdibles. El sábado 13 de septiembre, la Plaza El Pinar se llenará de música en vivo y foodtrucks entre las 15:00 y 21:30 hrs. Y el 17, la cita será en el Parque La Castrina con feria de emprendedores, comida típica y shows musicales.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Paine 

Del 17 al 20 de septiembre, el Estadio Municipal de Paine abrirá sus puertas desde las 11:00 de la mañana hasta las 00:00 de la noche con fondas, gastronomía chilena y buena música para celebrar como corresponde.

La Florida 

Entre el 19 y el 21 de septiembre, el Gimnasio Municipal se transformará en el epicentro de la Fiesta Criolla, con entrada liberada y sin necesidad de reservar. ¡Solo llegar y disfrutar!

Maipú 

La Plaza de Maipú será el corazón de la fiesta del 17 al 20 de septiembre. Además, del 18 al 20 se vivirá la Fiesta Costumbrista Vista, con agrupaciones folclóricas que pondrán el toque más tradicional a las celebraciones.

Renca 

El Parque Las Palmeras será el escenario de la Gran Fonda de Renca, desde el 18 al 21 de septiembre, entre las 12:00 y 21:00 hrs. La música estará a cargo de grandes como Zúmbale Primo, la Sonora Palacios y Luis Lambis.

Quilicura 

Entre el 18 y 19 de septiembre, desde las 14:00 hrs., la Cancha Santa Luisa se sumará a la lista de fondas gratuitas con la fiesta: Quilicura celebra en familia, donde habrá juegos típicos, food trucks, feria de emprendedores y muchas sorpresas para grandes y chicos.

También te puede interesar leer: ¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”

NOTAS DESTACADAS

18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos
nano parra

El histórico folclorista chileno Nano Parra sorprende con nuevo estreno a sus 88 años
Gustavo Álvarez define formación de U de Chile.

Todo definido: La formación de U de Chile para jugar con Alianza Lima en la Copa Sudamericana
Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar
Carolina Tohá

¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Hoy continúa la acción en la Copa Sudamericana.

¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China
Javier Correa Colo Colo

¡Una dura baja! Confirman la gravedad de la lesión de Javier Correa en Colo Colo
Mario Desbordes se descargó por supuesto "desaire" del presidente Boric

Lo acusó de darse “gustitos personales”: El furioso descargo de Desbordes contra Boric tras inauguración de Fiestas Patrias

Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
venezuela descarta llegada de ricarod gareca.

Ricardo Gareca sufre portazo: Selección sudamericana lo cambia por este histórico DT
gabriel castellon se burla de colo colo.

No tuvo piedad: Gabriel Castellón se hace viral por burlarse de Colo Colo tras la Supercopa
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

Con un delantero como defensa: Fernando Ortiz busca variantes en Colo Colo