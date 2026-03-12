"Práctica habitual...": SIFUP se lanza contra Marcelo Salas por cuestionable acción al mando de Deportes Temuco

Marcelo Salas suma críticas en Deportes Temuco.

Por: Fabián Marambio

Después de dejar un legado imborrable en el fútbol, Marcelo Salas ha incursionado hace años como presidente de Deportes Temuco. El exdelantero ha mantenido su gestión pero con algunos inconvenientes por malas prácticas, las cuales lo tienen siendo cuestionado duramente por el Sindicato de Futbolistas Profesionales.

El mandamás del club temucano ha sido criticado por falta de protocolos claros en cuanto al apoyo de de los futbolistas cuando estos se encuentran lesionados. La situación es tal que desde el SIFUP se involucraron en la situación para prestar ayuda formal a los jugadores de Deportes Temuco, quienes han tenido más de un problema en el club.

El SIFUP se lanza contra Marcelo Salas

Ante la situación, el presidente del SIFUP, Luis Marín, señaló en La Tercera que "lamentablemente, esta es una práctica habitual de la dirigencia de Deportes Temuco: dejar a los jugadores sin apoyo cuando sufren lesiones. Estas son de carácter laboral, ya que los futbolistas las sufrieron defendiendo al club, ejerciendo su trabajo”, dijo el exarquero.

"Matador" Salas suma cuestionamientos por actuar en Deportes Temuco.

En ese mismo sentido, el exarquero agregó que "el club de Marcelo (Salas) y Raúl (Jélvez) parece no darle demasiada importancia a esta situación". Es más, todo esto se ve fundamentado por la lesión de Stefano Magnasco, quien se lesionó, finalizó su contrato, y quedó a la deriva en cuanto a su recuperación.

Así las cosas, la situación está en veremos para ver qué procede, aunque el "Matador" ha recibido muchos cuestionamientos por sus irregularidades al momento de administrar el club. De momento quedará esperar ante cualquier movimiento legal que pueda afectar al actual mandamás de Deportes Temuco.

