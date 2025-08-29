“Se está pasando 10 pueblos”: Kaiser salió en defensa de Natalia Valdebenito tras polémica que escaló a tribunales

La broma de Natalia Valdebenito sobre la tragedia en la mina El Teniente provocó un intenso debate, en el cual Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, tomó partido y salió en su defensa.

Cuando la Corte de Apelaciones de La Serena resolvió tramitar el recurso de protección presentado por los abogados de las familias de los mineros fallecidos, el diputado no tardó en manifestar su postura frente al caso que involucra a la comediante.

Y es que el tribunal ordenó a Valdebenito “abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia", al menos mientras se tramita el recurso. Además, le exigieron borrar todo contenido en sus redes sociales que haga referencia a la criticada rutina.

¿Qué dijo Kaiser?

En medio de la ofensiva dirigida hacia la humorista, surgió un inesperado defensor: Johannes Kaiser. La situación sorprende, ya que no existe cercanía política entre ambos, y las críticas más duras contra Valdebenito suelen venir desde el sector que Kaiser representa.

Aun así, a través de su cuenta de X, Kaiser salió en defensa de su libertad de expresión. "La justicia se está pasando 10 pueblos. Valdebenito tendrá que enfrentar la sanción social por sus dichos, pero la censura de la opinión, del humor, de la investigación o de la prensa, no puede ser tolerada, especialmente si proviene del Estado", expresó.

“La libertad de opinión sirve para proteger opiniones impopulares y desagradables, no para que se pueda decir lo que ya es socialmente aceptado”, añadió el congresista de derecha.

El chiste de Valdebenito

Un par de semanas atrás, Natalia Valdebenito encendió la polémica tras bromear en su rutina con que era “la única contenta que pasara lo de los mineros”, porque ese hecho desviaba la atención de otro conflicto en el que estaba involucrada. La reacción fue inmediata: abundaron las críticas y la comediante debió disculparse.