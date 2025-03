Rodrigo Sepúlveda le responde con todo a usuario que lo trató de comunista: "Yo jamás estoy..."

Durante la jornada en el programa Mega Noticias Alerta el periodista Rodrigo Sepúlveda comentó el allanamiento que realizaron PDI y Fiscalía la jornada del lunes al domicilio de la diputada Karol Cariola justo horas después de que se convirtiera en madre por primera vez, lo que para el comunicador no correspondió.

Tras esto el periodista comenzó a recibir una serie de mensajes de sus seguidores quienes lo criticaron por sus dichos e incluso lo tildaron de "comunista", situación que no dejó pasar y se salió a defender con todo. Por ejemplo mencionó que para el antes de los procesos judiciales están las personas y lo "humano".

¿Qué dijo Sepúlveda sobre las críticas que recibió?

“Quiero leer varios comentarios de ustedes que me están mandando acá por Instagram. Guido Farías Morales me dice ‘¿Sepu estás defendiendo a Karol Cariola ahora? (...) Se repiten mensajes que me están criticando porque estoy defendiendo a Karol Cariola. Imagínense lo que son capaces también ustedes de escuchar y analizar”, sostuvo.

“Ustedes tienen derecho a decir lo que quieran, absolutamente, pero yo jamás estoy haciendo eso (defender a Cariola). Yo estoy separando los momentos. Allanamiento e investigación, que se haga, lo que yo sí estoy criticando, y aquí no me saca nadie de mi posición, es que lo hacen justo el día donde ella es mamá”, agregó.

Por último, destacó los mensajes que lo acusaban de “comunista” y afirmó que llevan la discusión a zonas donde no corresponde, y que falta un poco más de “cariño” con el ser humano. “Ahora me están diciendo ‘Sepu, comunista’. Imagínense, hacia dónde van, hacia dónde llevan las cosas. Entonces un poco más de humanidad, de cariño para el ser humano, solo eso”, afirmó.

“Para mí es más importante la persona en el momento que se hace la investigación, nada más que eso”, cerró ‘Sepu’.

