Rodolfo Carter se lanza furia contra notero de CHV en vivo: "¿Usted va a preguntar cualquier estupidez al aire?"

Durante la jornada los medios de comunicación nacionales se dirigieron hasta el campamento Dignidad para informar sobre un incendio que afectó a más de 60 viviendas en el lugar, por supuesto hasta el sitio llegó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien justamente este lunes había anunciado un desalojo de la toma.

En la instancia, una dirigenta de la toma señaló que había existido intencionalidad en el inicio de las llamas y acusó directamente al jefe comunal. “A nosotros se nos anunció este incendio ayer, a través del alcalde Rodolfo Carter, donde él informa que aquí va a haber una catástrofe grande y que nos quiere sacar. Nosotros queremos que nos dejen de ocupar políticamente para hacer campaña a sus postulaciones presidenciales o cosas así” comentó la mujer.

El enojo de Carter contra notero de CHV

“Alcalde, hay un hipótesis que dice que lanzaron una bomba molotov y serían personas cercanas a usted. ¿Cómo podría responder a esa acusación?” preguntó el periodista Tomás Cancino del Contigo en la Mañana a el político. Esta pregunta molestó a Carter, quien respondió furia. “¿Qué canallada es esa?” lanzó.

"Es lo que dice la gente" aseguró el profesional en terreno. "¿Qué canallada es esa? ¿Usted va a preguntar cualquier estupidez al aire? ¿Cómo se le ocurre plantear esa hipótesis? CHV está siendo irresponsable" mencionó molesto Carter. "Los vecinos están diciendo eso" volvió a insistir el periodista llevándose una nueva tajante respuesta.

"Mire, a usted no le voy a contestar. Si usted quiere farandulizar esto, no corresponde. Al matinal del estallido yo no le voy a hablar en este minuto" dijo Carter a lo que Cancino lanzó "¿por qué matinal del estallido?". "Me puede dejar trabajar, por favor" cerró molesto el político. Al presenciar esto desde el estudio, JC Rodríguez declaró “bueno, el alcalde Carter, una vez más, siendo grosero con nosotros. Siendo grosero con nuestro programa, siendo un maleducado” dijo.

