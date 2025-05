¡Rompió el silencio!: Ricardo Gareca revela por qué cortó a Ben Brereton en La Roja

Continúa la polémica tras conocerse la lista de citados en La Roja para lo que serán dos verdaderas finales ante Argentina y Bolivia por las eliminatorias al Mundial 2026, y luego de que Ben Brereton quedara nuevamente fuera, el técnico Ricardo Gareca rompió el silencio y explicó la marginación del delantero.

En conversación con La Tercera, el 'Tigre' arrancó detallando cómo decide qué futbolistas serán llamados a la Selección Chilena: "Evaluamos a todos los jugadores que tienen los atributos físicos y técnicos adecuados para estar en la selección. Si le falta uno de esos atributos, me lo empiezo a sacar de la cabeza".

Tras ello, pese a los rumores, afirmó que el atacante del Sheffield United sigue en su radar: "Ben cumple todo, lo seguimos teniendo en la mira. A los jugadores les digo: 'Cuando usted es convocado a la Selección, nunca dejaremos de observarlo'. Siempre estará en nuestra órbita, nunca deja de ser evaluado por nosotros".

Sin embargo, no escondió su disconformidad con 'Big Ben': "Es un jugador con muchas condiciones, un chico joven todavía, que ha despertado la simpatía y el cariño de todo el mundo, incluido el nuestro, pero cuyas prestaciones quizás las puedo encontrar en el medio local. A mí me gustaría verlo en otra función".

"Me puedo equivocar, no soy infalible, pero ocho años no se me escapó ningún jugador en Perú. Ninguno al que yo no pusiera y terminara siendo figura en otro lugar. Hasta el momento, en Chile, tampoco se me escapó ninguno. Lo concreto es que Ben me gusta y lo tenemos en cuenta", remató Gareca.

