“Me van a matar”: Revelan impactante historia tras secuestro de exalcalde Montoya

Un reciente reporte de La Tercera expuso los detalles del secuestro y las amenazas sufridas por los familiares de Gonzalo Montoya Riquelme, quien fue alcalde de Macul.

Según los antecedentes disponibles, el pasado viernes 27 de junio, Andrea Montoya, hermana del exalcalde, se presentó en el cuartel Curauma de la Policía de Investigaciones en Valparaíso. Acudió allí para denunciar que su hermano estaba siendo retenido por un grupo de individuos de origen extranjero, quienes exigían un pago de 50 mil dólares —aproximadamente 50 millones de pesos— bajo amenaza de asesinarlo si no se entregaba el dinero.

Los familiares de Gonzalo Montoya, ex militante de los desaparecidos partidos Comunes y Progresista, no habían tenido contacto con él desde la noche previa. Si bien su ausencia sin aviso no era algo fuera de lo común, un inquietante mensaje marcó un punto de quiebre. A las 9:52 a. m., su hermana Andrea recibió un audio que decía con desesperación: “Andrea, llámame urgente, urgente”.

Poco después, una llamada aumentó la tensión: una voz desconocida le comunicó que Montoya se encontraba en manos de una banda criminal, señalada como de origen venezolano, que lo mantenía privado de libertad.

Las amenazas no tardaron en intensificarse. En uno de los mensajes enviados, la hermana de Montoya recibió un video estremecedor: él aparecía maniatado, con visibles marcas de golpes en su cuerpo. En los audios, el exalcalde rogaba que cumplieran con las exigencias de sus captores: “Me van a matar, tienen fotos y videos míos con prostitutas colombianas, mujeres de vida alegre, hagan lo que les piden, consigan $50.000 dólares”.

“No está cooperando, así que lo vamos a matar”

La tensión siguió aumentando rápidamente: los amigos cercanos del ingeniero civil empezaron a ser blanco de intimidaciones por parte de los captores. Estos, además, dirigieron sus exigencias económicas a través de la plataforma de pagos Global 66. Una de las llamadas más graves fue realizada por un sujeto con acento caribeño: “Señora, usted no está cooperando, así que lo vamos a matar”.

Después de recibir la denuncia, la Fiscalía dispuso la intervención del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), así como de una unidad especializada perteneciente a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI. Como parte del operativo, se optó por manejar la situación con total discreción, evitando cualquier filtración que pudiera alertar a los secuestradores o poner en riesgo la vida de la víctima.

Con esa información, las autoridades pronto descartaron que el secuestro tuviera un trasfondo político. Aunque Gonzalo Montoya había sido derrotado en las elecciones municipales por el candidato republicano Eduardo Espinoza, fue el testimonio clave de un allegado al exalcalde lo que permitió reorientar la investigación hacia un móvil completamente diferente.

De acuerdo con el testimonio recogido, Montoya habría asistido a reuniones privadas en las que participaron mujeres colombianas y donde fue grabado en contextos sexuales comprometedores. Las grabaciones, según se indicó, incluirían situaciones de extrema gravedad, incluso con la presunta participación de menores de edad. Además reveló que mantenía una relación paralela con una mujer venezolana, con quien tenía un hijo. “Andaba con miedo”, dijo el testigo.

¿Por qué lo secuestraron?

La teoría del secuestro con fines de extorsión cobró mayor fuerza. A los antecedentes vinculados a su vida privada se sumó un hallazgo relevante por parte de la policía: Montoya administraba sumas considerables de dinero en efectivo, un aspecto que ahora forma parte clave de la investigación y deberá ser aclarado.

Luego de pasar más de dos días en manos de sus captores y tras el desembolso de una suma cuya magnitud no ha sido revelada, Gonzalo Montoya fue liberado. Fue hallado alrededor de las 3 de la madrugada del domingo en la comuna de Padre Hurtado, en evidente estado de confusión, con lesiones visibles en el rostro y marcas de tortura, incluyendo quemaduras. Actualmente, se encuentra bajo la protección de las autoridades.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene en curso diversas diligencias investigativas con el objetivo de esclarecer quiénes están detrás del secuestro y evaluar si este crimen responde a las acciones de una estructura delictiva de mayor alcance.