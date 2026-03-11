¿Sabe cosas? Johnny Herrera revela el importante quiebre que hubo entre el plantel y Meneghini en U de Chile

Por: Fabián Marambio

Después de un inicio de temporada más que complejo, Francisco Meneghini terminó siendo destituido de U de Chile. La dirigencia perdió la paciencia ante los malos rendimientos comparados a los de 2025, pero ahora revelaron una serie de problemáticas entre el DT y los futbolistas que podrían haber influido en el Centro Deportivo Azul.

Fue en TNT Sports donde se refirieron al tema. Primero fue Juvenal Olmos, quien en su rol de panelista informó que “se le pasó la mano al PF y empezó a tener lesiones continuas”. Destacar que los azules tienen marginados por problemas físicos a Charles Aránguiz, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

El problema interno en U de Chile

Quien añadió más contexto fue Johnny Herrera, ídolo azul que suele tener información privilegiada del club. “Lo tengo como información, había molestia interna por la forma en que se trabajaba y las lesiones generan que se hable, por la parte física”, afirmó para complementar.

Plantel de la U habría estado disconforme con Meneghini y su trabajo.

Pero el análisis no terminó ahí, porque Juvenal Olmos volvió a tomar la palabra para destacar que “lo ideal es un PF que le saque velocidad a los jugadores, que corran harto y toda la cuestión. Luego está el ojo del técnico, que dice, ‘espérate, no te metas esta semana, vamos a hacer esto otro’, cuando ves que es reiterativo el tipo de lesiones de los jugadores”.

Lo cierto es que Francisco Meneghini ya no forma parte de Universidad de Chile y ahora los futbolistas tendrán que trabajar bajo las órdenes interinas de John Valladares. Mientras tanto, la dirigencia azul se encuentra buscando al reemplazante definitivo de “Paqui”, aunque no se ha barajado una gran lista de candidatos.

