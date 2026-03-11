Comenzaron los problemas para Córdova: figura de La Roja se lesiona y queda descartada para la doble fecha FIFA

La Roja se prepara para una nueva fecha FIFA esperando repetir los buenos resultados conseguidos en los dos últimos partidos. Sin embargo, la misión ya comenzó a complejizarse debido a que uno de los apuntados a comandar al país se perderá los encuentros por lesión.

Se trata de Marcelino Núñez, volante del Ipswich Town que brilló de buena manera en 2025 pero que ha tenido más de un problema en este 2026. El canterano cruzado se ha perdido ya cinco partidos por problemas musculares en Inglaterra, panorama que incluso podría seguir complicándose aún más.

Marcelino Núñez será baja en La Roja

Fue el propio entrenador del chileno, Kieran McKenna, quien confirmó la ausencia del volante nacional, al menos, por los siguientes dos partidos de su club. Debido a esto, el mediocampista de 26 años está prácticamente fuera de los dos amistosos que disputará Chile a finales de marzo.

Marcelino Núñez se lesiona y quedará fuera de La Roja.

El estado físico de Núñez

“Se lesionó el tendón de la corva en el partido del sábado. No jugó este partido, ni el sábado, y probablemente tampoco el siguiente”, fueron las palabras que dejó McKenna. Ante esto, Nicolás Córdova deberá evaluar nuevos nombres para potenciar de buena manera el mediocampo chileno.

Recordar que La Roja enfrentará a Cabo Verde este 27 de marzo y tres días después hará lo propio ante Nueva Zelanda. Si bien es cierto que no son los rivales más competitivos del orbe, estos partidos ayudarán para consolidar una base de jugadores de cara a los próximos desafíos oficiales del país.