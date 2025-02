¿No solo en Copa Chile? Revelan el posible plan de Jorge Almirón con el arco de Colo Colo

Colo Colo goleó sin problemas a Unión San Felipe en Copa Chile, pero la gran sorpresa del partido fue que Fernando de Paul jugó como titular en desmedro de un criticado Brayan Cortés. En ese sentido, revelaron el plan que tiene Jorge Almirón con los arqueros.

"No lo ven bien, no es el mejor Brayan Cortés. Que no les llame la atención que el fin de semana el que ataje frente a Deportes La Serena repita y sea Fernando De Paul", señaló el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN.

Sobre la suplencia del “Indio” en Copa Chile, el periodista afirmó que "quiere dar un golpe Almirón. No lo ven tan seguro hoy. Quizás un poco confiado (Brayan Cortés), y ellos sienten que quizás metiéndole un poquito de presión y que ataje Fernando De Paul, es un golpe importante".

Almirón debe decidir entre Fernando de Paul o Brayan Cortés.

De todas formas Fernando de Paul consiguió mantener su arco en cero contra Unión San Felipe. Si bien es cierto que no recibió muchos ataques, sí tuvo una muy buena atajada en lo que fue prácticamente la única de peligro para la visita.

Es así como ahora todo depende de Jorge Almirón, quien deberá decidir si es de Paul o Cortés el encargado de proteger el arco del equipo en este inicio del Campeonato Nacional 2025 contra Deportes La Serena.

