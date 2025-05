“Estoy más cerca de lo que te imaginas”: La escalofriante amenaza de imputado a hija de Ana María Pizarro

Durante la formalización en ausencia de José Alejandro Medina Ladera, acusado del brutal asesinato de Ana María Pizarro en La Serena, se reprodujo un audio que contenía una grave amenaza.

En el audio se escucha a Medina, ex pareja de Ana María, amenazar a una de las hijas de la víctima, exigiendo que detuviera la búsqueda de su madre. “No sigas, no sigan investigando, no sigan jurungando, no sigan acusando a nadie, no sigan metiendo a nadie más en este peo porque si no, las que van a sufrir las consecuencias van a ser tus hijitas", sentencia el individuo.

“Las voy a agarrar y le voy a hacer lo mismo que le hice a tu mamá. Si este audio lo llega a escuchar la PDI, júralo que no me importa días… meses escondido, porque estoy más cerca de lo que te imaginas y las que van a pagar las consecuencias van a ser tus hijitas“, agregó.

“Tu marido se va a trabajar, tú quedas sola con ellas, pueden pasar días, meses, no me importa, pase lo que pase, las voy a buscar, las voy a encontrar, les voy a hacer de todo. Cancela la búsqueda, apaguen todo, protestas, todo, si no ya sabes lo que va a pasar“, cerró.

Utilizó un intermediario

También se destapó que Medina utilizó un intermediario para que el mensaje llegara hasta la hija de Ana María Pizarro, el cual tampoco se libró de las amenazas. “Si este audio lo escucha la PDI o se lo pasas tú también, también me las vas a pagar, no me importa hacértelo a ti, tampoco si no me importó hacérselo a Ana“, advirtió el sujeto.

“Tú quédate calladita o te voy a agarrar y te voy a hacer lo mismo. Sé donde trabajas, sé donde vives, que te la pasas solas, así es que bueno, te encargo eso nada más“, sentenció.

Cabe recordar, que Ana María Pizarro desapareció el 3 de abril después de salir de su casa con la intención de cobrar un finiquito, pero nunca llegó a su destino. Dos semanas más tarde, su cuerpo fue hallado desmembrado cerca de Avenida Cuatro Esquinas, en La Serena. Mientras tanto, Medina fue arrestado en Venezuela, y las autoridades trabajan en su proceso de extradición.