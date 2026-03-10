FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

Un impactante caso de crueldad extrema en la comuna de Paine quedó al descubierto durante la jornada de este martes, cuando la Brigada de Derechos Humanos de la PDI allanó el hogar de ancianos Santa Gabriela.

De acuerdo a lo informado por CHV Noticias, fue gracias a la denuncia de una ex trabajadora, quien acusó episodios de crueldad y malos tratos contra los residentes, que se llevó a cabo el operativo que terminó sacando a la luz un espeluznante panorama: 14 personas sometidas a tratos inhumanos.

En un primer momento, se creía que el lugar funcionaba como una residencia destinada al cuidado de adultos mayores. Sin embargo, cuando los efectivos policiales ingresaron al recinto, constataron que “hogar psiquiátrico” sería la definición más exacta para el establecimiento.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Más tarde, la Brigada de Derechos Humanos confirmó a 14 víctimas de malos tratos al interior de la residencia, quienes presentaban un pésimo estado de salud. Es más, de acuerdo con las imágenes difundidas por el citado medio, varios de los pacientes se encontraban encadenados a sus camas, desaseados y debilitados físicamente.

Preliminarmente, varios residentes del lugar se encontrarían en condiciones de abandono, mientras que algunos de ellos no habrían recibido sus tratamientos farmacológicos durante más de un año, según lo expuesto en la denuncia.

Por otro lado, según lo informado por el matinal Tu Día, las víctimas fueron trasladadas para recibir atención médica urgente en el Hospital San Luis de Buin. En paralelo, la PDI informó la detención de la persona que estaba a cargo del supuesto hogar de ancianos en Paine.

Te puede interesar: ¡Por millonario robo de caja fuerte! Así fue la detención de jefa y subjefa de Registro Civil de Buin