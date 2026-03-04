FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

FOTOS | Alarma por la fauna silvestre: Reportan trágica muerte de cría de Puma en plena Ruta 5 Sur

Por: Catalina Martínez

Un llamado de automovilistas que circulaban por el sector activó un procedimiento policial en plena Ruta 5 Sur, luego de que se detectara la presencia de un animal silvestre sin vida sobre la calzada.

Hasta el punto del hallazgo —a la altura del kilómetro 869, en las cercanías de Paillaco, en la Región de Los Ríos— concurrió personal de Carabineros, quienes constataron que se trataba de un puma juvenil que había sido atropellado durante la jornada del martes.

“Una vez recepcionada la información, personal de esta unidad se trasladó rápidamente al lugar, confirmando el atropello de un ejemplar juvenil de puma”, sentenció sobre el hecho el teniente Cristóbal Irribarra, jefe de la Tenencia de Carreteras Valdivia, según informó ADN Radio

Mientras tanto, desde la institución policial aseguraron que “se adoptó el procedimiento correspondiente, resguardando el sitio y dando cuenta al organismo competente”. 

Asimismo, frente a la gravedad de lo ocurrido, Carabineros llamó “a transitar con precaución, especialmente en sectores rurales donde existe presencia de fauna silvestre, a fin de evitar este tipo de situaciones”.

¡Ya es el segundo caso!

Durante la mañana de este martes, fuimos contactados por Carabineros por la presencia de un puma atropellado en el kilómetro 869, en la Ruta 5 Sur”, confirmó el SAG Los Ríos, de acuerdo con el citado medio. 

En cuanto al procedimiento posterior, la entidad afirmó que “los efectivos policiales trasladaron el ejemplar hasta la Tenencia de Carreteras de Valdivia, acudiendo funcionarios del SAG para su retiro”. 

Por otro lado, la institución advirtió que el atropello no corresponde a un caso excepcional, ya que semanas atrás se reportó un episodio similar en las inmediaciones del Peaje de Lanco.

En ese contexto, recalcaron que el puma forma parte de la fauna nativa del país y que su comportamiento natural implica recorrer amplias áreas de desplazamiento, lo que aumenta su exposición al cruce de rutas y zonas intervenidas por el ser humano

Revisa las imágenes

Cría de Puma atropellada desata alarma - Foto: ADN Radio
Cría de Puma atropellada desata alarma - Foto: ADN Radio

