¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica

El brutal asesinato de un reo al interior del Complejo Penitenciario de Acha, en la ciudad de Arica, reportado durante la jornada de este lunes, motivó el despliegue de operaciones investigativas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo a lo reportado por T13, por instrucción de la Fiscalía, las primeras pericias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios junto a especialistas del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Por otro lado, se indicó que el ataque habría sido cometido con un elemento cortopunzante y que el interno fallecido corresponde a un ciudadano colombiano. En paralelo, Gendarmería informó oficialmente el fallecimiento del interno, quien permanecía bajo prisión preventiva al interior del penal de Arica.

¿Todo a raíz de una pelea?

Respecto a los motivos que habrían desencadenado la fatal agresión, desde el organismo sostuvieron: "Por razones que se investigan, la víctima habría sido agredida por otro interno, en el contexto de una riña", según recogió el citado medio.

Aunque funcionarios del penal activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se coordinó la atención con el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Sin embargo, las maniobras de reanimación y la asistencia clínica no lograron revertir la gravedad de las lesiones del reo.

Tras el homicidio, la administración penitenciaria activó medidas de control interno que incluyeron un operativo de registro exhaustivo en el sector donde se alojaban ambos internos. En ese mismo contexto, Gendarmería precisó que la persona sindicada como responsable ya fue plenamente identificada y permanece aislada del resto de los reclusos.

