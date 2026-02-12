Reo acusado de canibalismo confesó y reveló escalofriante relato del crimen: "Comencé a desesperarme por lo que había hecho”

Durante la mañana del pasado 8 de febrero, salió a la luz un macabro caso de canibalismo al interior del Complejo Penitenciario de La Serena, luego de que una alerta por radio informó de una gravísima situación en la celda 20 del módulo 91.

Cuando uno de los funcionarios del recinto ingresó al calabozo, se topó con una imágen dantesca: la víctima, Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos, de 26 años y condenado por robo con violencia, sin signos vitales, tirado en el suelo, tapado hasta casi arriba y con heridas en su rostro y cuello.

Pero el recién fallecido individuo no se encontraba solo. Junto a él, estaba Manuel Ignacio Fuentes Martínez, de 21 años y condenado por delitos violentos. “Jefe, lo maté”, habría sido lo primero que salió de su boca cuando uno de los gendarmes abrió la puerta.

¿Fue en defensa propia?

El sujeto fue retirado del lugar del crimen y más tarde confesó el ataque contra su compañero. De acuerdo con declaraciones obtenidas por Diario El Día, Fuentes Martínez habría actuado, presuntamente, en defensa propia ante una primera agresión de Sepúlveda Ramos.

“En horas de la noche, este interno se abalanza sobre mí con un arma blanca. Yo igual tenía una y lo agredí primero antes de que él me agrediera, esquivando la puñalada“, partió diciendo en su declaración. “La puñalada se la pegué en el cuello y empezó a convulsionar. Ahí le empecé a tomar los signos en el cuello y el corazón y noté que estaba muerto (…) Solo voy a decir que fue en mi defensa”, agregó.

Funcionarios de salud constataron la muerte del interno a las 09:35 horas, mientras que la Fiscalía dejó el caso en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y el Servicio Médico Legal. Más tarde, cerca a las 16:40 y luego de varios peritajes, el cuerpo de Sepúlveda Ramos fue retirado.

Reo destapa espeluznantes detalles

Sin embargo, lo más impactante vino después, cuando las diligencias añadieron un factor aterrador al ya brutal crimen de homicidio: Canibalismo. “Comencé a desesperarme por lo que había hecho y comencé a comer parte de su cuerpo”, confesó el imputado, según el citado medio.

“Le quité un ojo y me lo comí, al igual que un pedazo de su mano y el cuello, donde le pegué la puñalada. Luego de eso me comí una oreja. Al pasar el rato lo tapé y me dormí a su lado. En la mañana, el funcionario, al habilitar la celda, se dio cuenta de lo que había hecho”, detalló sobre su macabro proceder. A pesar del gráfico relato, la reconstrucción de la escena se ha visto obstaculizada ante la falta de registros audiovisuales al interior del calabozo.

Ya contaba con antecedentes de mala conducta

El prontuario disciplinario de Fuentes Martínez en el recinto penitenciario no era menor. A cuestas llevaba seis faltas graves: fabricación y porte de armas blancas, peleas violentas, agresiones a otros internos y el ingreso de objetos prohibidos. Para noviembre de 2025, recibió la dura sanción de treinta días sin visitas. Y no solo eso, sino que su última evaluación se lucía con una conclusión lapidaria: “pésima conducta”.

Aun cuando cargaba con tal historial, el interno fue asignado a compartir espacio con Sepúlveda Ramos en el módulo terapéutico. Cabe destacar, que el 4 de febrero se resolvió que Fuentes Martínez debía ser trasladado a Rancagua, mientras que Sepúlveda sería enviado a Antofagasta. Sin embargo, las órdenes quedaron en el camino.

De momento, la celda 20 quedó sellada y aislada para que los peritos puedan volver sobre lo ocurrido. En tanto, el foco se amplió: todo el sistema penitenciario regional entró en revisión, y la crisis terminó con el director del Complejo Penitenciario de La Serena saliendo del recinto.

Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería aseguró que dicha medida administrativa se tomó debido a la “falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento”.

