¿Así pasarán las penas? Relator argentino ataca a Chile por Mundial sub-20

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

Pese a clasificar en el segundo lugar del grupo A gracias a la regla del fairplay del torneo, La Roja no pudo hacer nada ante la selección de México, quienes consiguieron una contundente victoria por 4-1 ante el combinado nacional, quienes quedaron eliminados en los octavos de final del Mundial sub-20 organizado en nuestro país.

El pasado domingo, Marruecos ganó de forma inapelable la final contra Argentina del Mundial sub-20 que se disputó en nuestro país, donde más allá de asumir la derrota, desde el otro lado de la cordillera están cargando directamente contra Chile por apoyar a Marruecos. Incluso prácticamente nos acusan a nosotros de su derrota en la final.

¿Qué tanto daño les hicimos?

Con respecto a esto último, Jero Torres, relator argentino, sigue sin poder olvidar a Chile y el apoyo entregado a Marruecos en el Mundial sub-20. Es aquí donde ahora atacó duramente a Chile por lo que ellos consideraron una traición. "La única alegría que tiene el publo chileno es que pierda la selección argentina en su país. Me genera un gran rechazo el público futbolero chileno".

