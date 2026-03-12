¿Pésimo negocio? Refuerzo de Colo Colo suma problemas: entrena diferenciado por problemas musculares

Colo Colo marcha primero en la Liga de Primera pero aún así el equipo no termina de convencer a los hinchas. Ahora los albos deben recibir a Huachipato en un partido clave y tendrán que hacerlo sin un refuerzo que, poco a poco, comienza a ser un dolor de cabeza en Macul.

Se trata de Javier Méndez, defensor central que arribó desde Peñarol con el objetivo de convertirse en pilar de la defensa alba, pero que solo ha disputado ocho minutos en la Liga de Primera. Este panorama parece estar lejos de cambiar debido a que el charrúa está entrenando diferenciado por una dolencia muscular.

Javier Méndez se lesiona en Colo Colo

Según anticiparon desde Bolavip, el defensor central podría quedar al margen del duelo ante los acereros, dejando a Fernando Ortiz sin una opción importante en la última línea. De todas formas, es probable que el DT repita a Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa.

Javier Méndez podría perderse el duelo con Huachipato.

La otra duda en el Cacique

Javier Méndez no es el único jugador que está entre algodones en Macul. Y es que Diego Ulloa también está luchando con una molestia en su talón que sufrió ante Audax Italiano, la cual le ha generado mucho dolor. Por lo mismo, Erick Wiemberg podría estar sumando bonos para tener la titularidad por la banda izquierda.

Así las cosas, la defensa del Cacique podría estar dándole más de un dolor de cabeza a Fernando Ortiz en la previa del importante duelo ante Huachipato. El encuentro está pactado para este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en un Estadio Monumental que espera por más de 40 mil hinchas albos.