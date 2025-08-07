Lo que no se vio en el video: Profesor de viral contó su versión tras fuerte gritoneo a estudiantes

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el polémico video viral de un profesor muy alterado gritoneando a sus estudiantes. Todo a raíz de que uno de ellos realizara una defensa del dictador Augusto Pinochet.

Las imágenes, grabadas en secreto por uno de los alumnos del Liceo Municipal de Limache, ubicado en la Región de Valparaíso, muestra al docente subiendo el volumen de la voz progresivamente para silenciar a los alumnos presentes.

En medio de la controversia, el profesor involucrado —actualmente suspendido y sujeto a un sumario administrativo— conversó con Canal 13. Estando fuera de cámara ofreció su versión sobre lo que desencadenó su criticada conducta.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Lo que no se vio en el viral

El episodio se dio el pasado martes, durante una clase de Lenguaje dirigida a estudiantes de 1° medio. Mientras el docente pedía que completaran una guía de trabajo, varios alumnos se distrajeron y comenzaron a debatir sobre un asunto ajeno al de la materia.

“Él dice que en la clase, esos estudiantes empiezan a decir ‘el mejor presidente de Chile fue Augusto Pinochet’”, detalló el reportero que estuvo en conversación con el educador, para el programa La Tarde es Nuestra.

Más adelante, “ese comentario comenzó a escalar, el alumno comenzó a decirlo cada vez más fuerte, lo escucharon otros estudiantes y se generó una situación incómoda en la sala de clases hasta que vino una primera intervención de parte del profesor”.

De acuerdo con el relato del profesor, se acercó al estudiante y comenzaron a discutir. “No puedes decir eso”, le recriminaba el profe. “Es mi opinión”, se escudó el alumno. A partir de ahí fue que los ánimos se calentaron y se habría desarrollado la escena que se ve en el fragmento de video, explicó el periodista.

Respecto a su fuerte reacción, el docente señaló que en la grabación se puede escuchar una referencia personal: menciona que tiene familiares que son detenidos desaparecidos, lo que habría influido en su pérdida de control.

Según contó el reportero, el profesor realizó un mea culpa por lo ocurrido y solo quiso transmitir un mensaje: “que no se pueden relativizar las violaciones de los derechos humanos”.