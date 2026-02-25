¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México

Por: Gonzalo Zamora

Faltas sólo unos pocos meses para que se de inicio al Mundial 2026 que se disputará en el norte de nuestro continente en México y Estados Unidos, donde los países clasificados ya están listos y ansiosos por ir en búsqueda del trofeo.

Lo único que faltaría por decidir son los últimos países clasificados que saldrán del repechaje mundialista, donde los últimos seis cupos para la copa se disputarán en marzo y por parte de la Conmebol, Bolivia estaría buscando su opción.

Pese a las enormes críticas que ha recibido el Mundial 2026, ha contado en todo momento con el apoyo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien está seguro que esta competencia será un rotundo éxito y uno de los más recordados de la historia.

A falta de sólo algunos meses para el inicio del Mundial 2026 en el norte de nuestro continente, una enorme preocupación se vive entre las personas que planean asistir al evento debido a la enorme ola de violencia que se está viviendo actualmente en México, donde los carteles tendrían una enorme ingerencia en el país.

Por ahora no habrían modificaciones

Pese a esto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no está preocupado de que esto pueda traer problemas en la realización de la Copa del Mundo y está seguro que será un éxito rotundo. "Desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible".

