Filtran declaración del Presidente Boric sobre frustrada compra de casa de Salvador Allende

boric por casa de allende

Por: Paula Osorio

PATRICIO TOLEDO VIDEO

parricidio

Chile Sub 20

Los Cóndores al Mundial de Rugby

Salarios agrícolas: la razón por la que Chile atrae mano de obra extranjera

El Presidente Gabriel Boric entregó su versión ante la Fiscalía Regional de Coquimbo en el marco del caso por la frustrada compra de la histórica vivienda de Salvador Allende. La diligencia se desarrolló luego de que surgieran dudas sobre la legalidad del proceso y la eventual incompatibilidad constitucional que habría impedido la transacción.

Según lo consignado por El Mercurio, el Mandatario aclaró que desconocía cualquier impedimento normativo relacionado con el vínculo de las propietarias con autoridades en funciones. En su declaración, enfatizó: “Jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional”.

El jefe de Estado detalló que la propuesta se había planteado en 2022 como parte de una iniciativa para resguardar residencias vinculadas a expresidentes de la República. Entre esas propiedades también figuraba la del expresidente Patricio Aylwin, lo que buscaba consolidar un plan de preservación patrimonial.

En esa misma línea, Boric comentó que “Nunca tuve conocimiento de las tasaciones de las casas, y quiero ser claro: jamás hablé con nadie de precios ni de valores”. Además, explicó que efectivamente conversó con Isabel Allende sobre el valor cultural del inmueble, aunque subrayó que nunca existió una negociación económica ni presiones desde su familia.

Respecto a las alertas que frenaron la operación, el Presidente señaló que fue informado recién el 2 de enero de 2025, durante un viaje oficial a la Antártica. En ese momento, su jefe de gabinete, Carlos Durán, lo puso al tanto de la inhabilidad y de inmediato ordenó paralizar el proceso. Sobre este punto, recalcó: “Si había algún problema constitucional con relación a las propietarias de la casa de Allende, no tuve ninguna advertencia sobre aquello”.

Con estas declaraciones, Boric busca despejar dudas en torno a un episodio que ha generado debate tanto en la arena política como en la opinión pública, poniendo nuevamente en el centro de la discusión la preservación de la memoria histórica y la transparencia en los procesos estatales.

PATRICIO TOLEDO VIDEO

Peric indignado con Chile en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo vs Jie Cui en el Masters 1000 de Shanghai

parricidio

Chile Sub 20

Los Cóndores al Mundial de Rugby

