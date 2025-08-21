Polémicos dichos de Juan Sutil provocan nuevo remezón para Matthei: Lanzan fuerte acusación en su contra

Juan Sutil, exlíder empresarial y actual estratega de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, generó controversia al pronunciarse sobre la dictadura de Augusto Pinochet.

En entrevista con CNN Chile, Sutil quiso poner sobre la mesa la transición a la democracia como un momento clave. Pero al referirse al régimen militar, lanzó un comentario que no pasó inadvertido y levantó polémica.

“Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó. Y eso fue una salida negociada democrática”, aseguró Sutil.

Frente a sus dichos, la periodista Matilde Burgos lo interrumpió: “Pero el tema de la dictadura no es menor. Fue una dictadura”. Por su parte, el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) profundizó en su postura.

“No estoy calificando, estoy diciendo cómo se negoció, cómo permitió volver a la democracia y eso fue ejemplar. Porque normalmente de las dictaduras se sale a través de una revolución”, quiso explicar.

Un nuevo golpe para Evelyn Matthei

Tras sus dichos, el jefe estratégico recibió una ola de críticas: las redes sociales estallaron y diversas figuras políticas apuntaron contra el empresario, acusándolo de restarle gravedad a la dictadura.

La presencia de Juan Sutil en el equipo de Matthei removió viejas heridas. Muchos recordaron la reciente controversia de la candidata, cuando al referirse al Golpe de Estado señaló que “era bien inevitable que hubieran muertos”. Sus palabras generaron tal nivel de cuestionamientos que, con el tiempo, no le quedó otra opción que disculparse.