¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”

Johannes Kaiser lanza acusación contra el SML

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"

¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile
José Antonio Kast se lanzó contra presidente Boric tras anuncio de Punta Peuco

¡Se lanzó contra presidente Boric! José Antonio Kast reaccionó furioso a fin de penal Punta Peuco   
El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

¡Los sentenció secretaría! La furia de Esteban Paredes tras el descenso de Santiago Morning
católica vs colo colo

¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol
Exesposa de hombre asesinado en Quilicura revela nuevos detalles

¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre
Presidente Bpric anuncia fin de Punta Peuco

Adiós a Punta Peuco: Presidente Boric anunció fin del penal para violadores de DDHH   

El aspirante presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, volvió a arremeter contra el Servicio Médico Legal (SML), al que acusó de “engañar a la opinión pública” y de involucrarse políticamente en el contexto electoral.

La grave acusación de Kaiser se produjo luego de que el organismo desmintió de manera categórica tener bajo su custodia restos de presuntos detenidos desaparecidos. “Solicito a la dirección del SML, que tiene militancia en el PC, que dejen de intervenir en esta elección”, lanzó Kaiser.

¿Cómo partió todo? 

La controversia se originó el sábado, cuando el candidato presidencial cuestionó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, iniciativa promovida por el gobierno del presidente Gabriel Boric. A esas críticas se sumó posteriormente la candidata Evelyn Matthei.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Durante la jornada de ese mismo día, el “libertario” aseguró que “el plan de búsqueda es una estafa” y que “usted no puede empezar a buscar si usted no sabe lo que ya tiene”.

Frente a eso, la respuesta del Servicio Médico Legal (SML) no tardó en llegar. La institución descartó tener en su custodia restos de presuntos detenidos desaparecidos y subrayando que “no existen en sus dependencias osamentas sin periciar”.

La nueva arremetida de Kaiser

Ahora, tras las declaraciones de varios ministros que durante la jornada salieron a defender el programa promovido por el Gobierno y a responder las críticas, Kaiser intensificó sus críticas.

Tenemos pruebas en video y en documentación. El SML ha engañado a la opinión pública y está haciendo un intervencionismo político-electoral inaceptable. Periciar no es lo mismo que identificar. Lo que no ha hecho el SML ha sido identificar los restos de cientos de detenidos desaparecidos que están en su poder, porque no había recibido la orden judicial para hacerlo”, quiso explicar. 

Yo le solicitaría a la dirección del SML, que es militante del PC (la directora y el subdirector), que dejen de intervenir en esta elección”, fue el remate final de la carta presidencial de la ultraderecha.

NOTAS DESTACADAS

Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"

¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile
José Antonio Kast se lanzó contra presidente Boric tras anuncio de Punta Peuco

¡Se lanzó contra presidente Boric! José Antonio Kast reaccionó furioso a fin de penal Punta Peuco   
El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

¡Los sentenció secretaría! La furia de Esteban Paredes tras el descenso de Santiago Morning
católica vs colo colo

¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol
Exesposa de hombre asesinado en Quilicura revela nuevos detalles

¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre
Presidente Bpric anuncia fin de Punta Peuco

Adiós a Punta Peuco: Presidente Boric anunció fin del penal para violadores de DDHH   
Lucas Assadi y su procedimiento en la U.

Lo quieren sí o sí: el exigente tratamiento al que se somete Lucas Assadi para superar su lesión
La Roja en el Mundial Sub 17.

Estará imperdible: dónde, cuándo y cómo ver a La Roja en el Mundial Sub 17
Superclásico Futsal entre Colo Colo y la U.

No se salva nadie: Superclásico de Futsal entre Colo Colo y la U se suspende por incidentes
Gustavo Álvarez dejaría la U.

Para dar el salto: la sorpresiva e irrechazable oferta que sacaría a Gustavo Álvarez de la U
Colo Colo pierde a su figura.

Y puede seguir creciendo: la lista de siete jugadores que dejarán Colo Colo para 2026
Coquimbo Unido campeón del 2025.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran figura de Coquimbo Unido elige su próximo club para 2026
"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada

"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada
Los millones que ganó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia

¡El botín pirata!: Los millones que se embolsó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia
Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla

Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla: "No volverá hasta..."
La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U

¡Sin piedad alguna!: La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U ante Huachipato