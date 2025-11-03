¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”

El aspirante presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, volvió a arremeter contra el Servicio Médico Legal (SML), al que acusó de “engañar a la opinión pública” y de involucrarse políticamente en el contexto electoral.

La grave acusación de Kaiser se produjo luego de que el organismo desmintió de manera categórica tener bajo su custodia restos de presuntos detenidos desaparecidos. “Solicito a la dirección del SML, que tiene militancia en el PC, que dejen de intervenir en esta elección”, lanzó Kaiser.

¿Cómo partió todo?

La controversia se originó el sábado, cuando el candidato presidencial cuestionó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, iniciativa promovida por el gobierno del presidente Gabriel Boric. A esas críticas se sumó posteriormente la candidata Evelyn Matthei.

Durante la jornada de ese mismo día, el “libertario” aseguró que “el plan de búsqueda es una estafa” y que “usted no puede empezar a buscar si usted no sabe lo que ya tiene”.

Frente a eso, la respuesta del Servicio Médico Legal (SML) no tardó en llegar. La institución descartó tener en su custodia restos de presuntos detenidos desaparecidos y subrayando que “no existen en sus dependencias osamentas sin periciar”.

La nueva arremetida de Kaiser

Ahora, tras las declaraciones de varios ministros que durante la jornada salieron a defender el programa promovido por el Gobierno y a responder las críticas, Kaiser intensificó sus críticas.

“Tenemos pruebas en video y en documentación. El SML ha engañado a la opinión pública y está haciendo un intervencionismo político-electoral inaceptable. Periciar no es lo mismo que identificar. Lo que no ha hecho el SML ha sido identificar los restos de cientos de detenidos desaparecidos que están en su poder, porque no había recibido la orden judicial para hacerlo”, quiso explicar.

“Yo le solicitaría a la dirección del SML, que es militante del PC (la directora y el subdirector), que dejen de intervenir en esta elección”, fue el remate final de la carta presidencial de la ultraderecha.