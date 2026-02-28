¡Ya es oficial!: Lucas Assadi le da la peor noticia a los hinchas de la U para el Superclásico ante Colo Colo

Este domingo, Universidad de Chile visita a Colo Colo en un Superclásico que podría marcar su futuro en la Liga de Primera 2026, y si el panorama ya era complejo para los azules, la situación se torna aún más color de hormiga luego de confirmarse lo que todos los hinchas temían en relación a Lucas Assadi.

Como bien es sabido, la estrella del 'Romántico Viajero' abandonó el reciente empate de su equipo contra Deportes Limache en el Estadio Nacional con evidentes molestias e incluso sin poder apoyar su pie, lo que encendió las alarmas de cara al crucial duelo con su archirrival histórico por la quinta fecha del torneo.

Tras ello, el técnico Francisco Meneghini le entregaba una cuota de ilusión a los seguidores de la U explicando que no estaba descartado, pero en las últimas horas trascendió el veredicto final: el volante sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que no entrará en la lista de citados contra el Cacique.

Las palabras de Assadi tras confirmarse su baja en el Superclásico

Ya oficializada su ausencia para el encuentro en el Estadio Monumental, varios hinchas acudieron a las instalaciones del Centro Deportivo Azul para entregarle sus muestras de cariño y apoyo al '10' laico, que en un breve mano a mano con los medios se mostró agradecido: "Bonito, siempre es bonito, siempre agradable".

"Estoy recuperándome no más, pero bien", agregó evidentemente resignado a no poder decir presente frente a Colo Colo, por una lesión que tampoco le permitirá ser considerado en Universidad de Chile cuando se midan con Palestino por la Copa Sudamericana, donde ambos elencos definirán quién ingresa a fase de grupos.

