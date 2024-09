"Lo fueron a encarar": Revelan presión del plantel de la U de Chile a Gustavo Álvarez por Marcelo Morales

Hace unas semanas atrás se vivieron complejos momentos en la interna de U de Chile por el caso de Marcelo Morales, a quien Gustavo Álvarez mandó a la banca mientras que la renovación de su contrato no avanzaba. Esta situación provocó un malestar en el plantel azul, por lo que un grupo de jugadores decidió encarar al DT del Romántico Viajero.

Cristián Caamaño contó en Deportes en Agricultura que "cuando congelan a Marcelo Morales, Marcelo Díaz y otros pesos pesados del plantel fueron a hablar con Gustavo Álvarez: ‘Si queremos ser campeones, tiene que jugar Marcelo Morales’. Y por eso Álvarez lo descongeló".

"No fue una situación que de la noche a la mañana se le ocurrió a Gustavo Álvarez desobedecer a la dirigencia, sino que tuvieron que intervenir los futbolistas para que lo devolviera a la titularidad. Si no, Morales no jugaba más", agregó.

En este sentido, el periodista detalló que "esto fue gracias a Marcelo Díaz y a varios otros pesados que fueron a hablar con él, porque entendían que no podían dejar de lado a un titular de la primera rueda. No fue una decisión propia de Álvarez, se respaldó con los jugadores", añadiendo que "el plantel estaba muy molesto con la salida de Mauricio Hernández, el eterno kinesiólogo de la U y que estuvo mezclado en la situación de Ignacio Tapia".

"Lo reemplazaron, lo responsabilizaron, y los jugadores quedaron muy calientes con Álvarez. Se la dejaron pasar, pero lo de Morales no y ahí lo fueron a encarar y se resolvió la situación en pos del jugador, que hoy sigue siendo titular pese a los deseos de la dirigencia", indicó.