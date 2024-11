Expulsado por extranjero: pescador de río funa a sujeto que le prohibió estar en "su terreno"

Un ciudadano decidió funar a través de redes sociales a un ciudadano extranjero que lo expulsó de "su terreno" mientras pescaba en un río. El sujeto interpelado señaló que tenía derecho a estar ahí, en el sitio ubicado en la localidad de Vilches, en la Región del Maule, sin embrago el hombre en insistió en que se retirara.

El video viral ya tiene más de un millón de reproducciones. “Andamos pescando por la orilla del río, así es la ley, nosotros venimos con nuestra licencia de pesca y la Ley de Pesca dice que nosotros podemos andar pescando por la orilla del río 25 metros a cada lado” partió diciendo el joven que captó el video.

El encontrón entre extranjero y pescador en el Maule

“Lo único que te puedo decir es que esto es propiedad privada, no puedes ingresar, mucho menos sin autorización” señaló el cuidador o dueño del terreno en el que esta persona se encontraba. "Es que al lado del río no es propiedad privada en ningún lado" apuntó el joven mientras continuaba lanzado su caña de pesca al agua.

Ante esto el hombre señaló que "esto que estás pisando ahorita es propiedad privada. Por favor, te lo estoy pidiendo de buena manera. Tienes oportunidad de ir por el otro lado si quieres" mencionó. "Está bien, pero la verdad es que por ley..." insistió el pescador a lo que el hombre interrumpió. "Es muy distinto a que tú entres, me llames o busques con quien hablar y pidas autorización a que tú entres así" expresó.

Finalmente el pescador le afirmó que "por eso le digo, si quiere entro por allá y me vengo por la orilla pescando y es lo mismo. Esto no es propiedad privada. La ley lo dice, por eso le estoy explicando". “Chuuuuu que fueron lejos a pescar. Están en Venezuela”, “La Ley N° 21.149, promulgada en 2019. Si un propietario impide el acceso a una playa, río o lago, se expone a sanciones que van desde 10 hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales”; “Yo con mi familia fuimos donde el viejo del gas cuando lo funaron. Fuimos desde Santiago hasta allá”; “Él no sabe la ley de Chile, no es chileno” y “Me acaban de dar unas ganas tremendas de ir a pescar” fueron algunos de los comentarios que generó el registro.

Te puede interesar: Caso Jorge Valdivia: Maite Orsini declara en contra de su expareja