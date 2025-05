¿Ya no lo quieren?: Esteban Pavez confirmaría quiebre entre Jorge Almirón y plantel de Colo Colo con esta frase

Luego del papelón de Colo Colo ante Deportes Limache, donde cayó por 4-1 y quedó fuera de la Copa Chile 2025 en fase de grupos, se especula con un presunto quiebre entre el técnico Jorge Almirón y sus dirigidos, y los rumores tomaron aún más fuerza luego de las palabras de Esteban Pavez, capitán del Cacique.

Como bien es sabido, el estratega descartó públicamente renunciar al banco colocolino, y al ser consultado por la postura del DT, Pavez sorprendió soltándole la mano y dejando todo a criterio de los altos mandos en el Estadio Monumental: "Ellos (la dirigencia) son los que traen a los jugadores y los técnicos".

"Ellos son los que tienen que tomar decisiones", insistió el mediocampista, y si eso no era suficiente, hizo un potente llamado a tomar medidas en el 'popular': "Yo en eso no me meto mucho, pero obviamente que hay que tomar una decisión a lo mejor dentro de la cancha y obviamente es un momento difícil".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Además, el volante abordó la molestia de los hinchas, quienes incluso exigen quitarle la jineta lo antes posible: "Se ha cuestionado mi capitanía, el rendimiento mío, el rendimiento de varios compañeros, de muchos compañeros que llegaron, que pagaron muy caro, pero sabemos que esto es parte del fútbol".

Y para finalizar, afirmó que en Colo Colo no pueden dar cabida a las críticas: "Sabemos que en momentos malos se va a criticar y obviamente que nosotros tenemos que estar fuertes de cabeza, porque si estamos débiles va a ser esto cada vez peor, hay que estar fuertes de cabeza y fuertes futbolísticamente".

Te puede interesar: "Nos humillaron como club": Hinchas encaran a Jorge Almirón y amedrantan al plantel de Colo Colo