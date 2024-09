Pamela Díaz se lanza contra Cathy Barriga tras su reformalización: “Me molesta cuando…”

Durante la jornada del pasado viernes, la Fiscalía de Alta Complejidad reformalizó a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Esto por los delitos de fraude al fisco y falsificación de documentos públicos. Durante la audiencia, se decidió que la ex chica reality permanecerá bajo arresto domiciliario total. El 29 de octubre se realizará una audiencia para revisar las medidas cautelares. Durante dicha instancia, se determinará si se aplica una prisión preventiva.

En este contexto, durante el último episodio de su programa Hay Que Decirlo de Canal 13, Pamela Díaz no se contuvo y lanzó duras críticas contra Cathy Barriga. Y es que, tras abordar los nuevos antecedentes del caso, en el estudio revisaron las declaraciones que hizo la otrora edil a los medios. “Estoy un poco cansada (...) Ustedes debieran informarse mejor”, fueron algunas de las palabras de Barriga al ingreso de la audiencia.

Ante sus palabras, la Fiera mandó un directo mensaje a la ex chica Mekano. “Primero, quiero decirle a Cathy que se ve muy guapa, que creo que no está tan cansada. Que creo que con el abrigo, su boca, está increíble para ir a tribunales”, lanzó en primer lugar. “Yo siento que a Cathy esto, más allá de un tema que familiar debe perjudicar en un momento, yo creo que ella de verdad lo goza, yo creo que a ella estás situaciones le encantan”, agregó.

Más tarde, en el programa revisaron un video que compartió Cathy Barriga desde su auto, donde se refirió a su nueva formalización tras la audiencia. “Aquí yo cansada, la verdad que sí, lo que pasa es que se junta también con las Fiestas Patrias. Yo llevo años con temas como este en fechas especiales. Cansa, agota”, aseguró la exalcaldesa.

Frente a esas declaraciones, Pamela señaló: “a mí me llama la atención, a mí me molesta un poco cuando (dice) que está cansada, cansada está la gente que se levanta a las 5 de la mañana, amiga. Y que trabaja, que llega a las 9 de la noche, que no puede ver a los hijos, que tiene que juntar las lucas”. Finalmente, Díaz sentenció: “Usted está en su casa y por sus actos, no es por nosotros ni por nuestra culpa”.