Pablo Herrera lanza inesperada defensa a la derecha y genera ola de reacciones

En una nueva edición del programa Sin Filtros el músico chileno Pablo Herrera lanzó una ferria defensa a la derecha chilena, lo que generó polémica en redes sociales. Cabe señalar que el artista acusó a la izquierda de demonizar a sus contendores y según él se jactan de que gracias a ellos llegó la democracia al país.

“Siento que el panel de al frente, la gente de izquierda, se arroga que gracias a ellos llegó la democracia a Chile. ¡¿Aló?! Gracias a mucha gente de derecha también, porque estábamos todos en contra del dictador Pinochet. Por lo menos yo así lo sentí y así lo luché”, partió aclarando el artista en el programa de debate político.

¿Qué más dijo Herrera en defensa de la derecha política?

Luego, insistió en su punto indicando a los panelistas de al frente: “¡No se vengan a arrogar un crédito que es de todos los chilenos y no de un sector!”. “¿De verdad nos comemos a los cabros chicos y a las guaguas? ¿Qué tan malo hace la gente de derecha? Y no hay respuesta, porque somos gente buena, lo que pasa es que somos más inteligentes, no somos tan hueones”, sentenció.

“¿Qué tan malo hacen los de derecha? ¡Solo pasa que somos inteligentes y no weones!”@PHpabloherrera afirma que gran parte de Chile rechazó a #Pinochet y critica a la izquierda por querer imponer un relato donde solo ellos resistieron.#SinFiltros #SinFiltrostv #Sinfiltros_tv pic.twitter.com/NTGxWDJFST June 17, 2025

Como era de suponer, los dichos de Herrera dieron paso a todo tipo de comentarios en X. "No entiendo, primero la señora dice que tenía 10 años, luego dice que él lucho para la salida de Pinochet, luego dice que la derecha sacó a Pinochet... la señora parece que esta con demencia“, ”¿Inteligente ? Hazte ver“, ”Ese vocabulario de Herrera no da para que sea un diputado. No más Florcitas Motuda“, ”Señora tómese la pastilla y vaya a acostarse" y “La señora habla contra Pinochet con Camila Flores al lado”, fueron algunas de las reacciones.

Para Emol Herrera comentó hace algunos meses que debido a sus comentarios, principalmente de extranjeros ha recibido diversas amenazas. "Hay un grupo de odiosidad, especialmente de venezolanos, que me ha amenazado. Nunca había recibido tantas amenazas como ahora, aunque de verdad me dan lo mismo. Está todo en la PDI, con nombre y apellido, y es molesto, porque que venga alguien afuera a amenazarme en mi país, eso yo no lo voy a aguantar" declaró.

