Pablo Herrera apunta contra JC Rodríguez por comentario que lanzó en vivo: "Me está escribiendo a mi celular"

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana analizaron un video viral en donde se vio al cantante nacional Pablo Herrera cantando su propia canción en un karaoke. Ante esto, el periodista Julio César Rodriguez mencionó que no veía tan animado al artista y dio a entender que le daba "pena" por su actitud.

"Queremos agradecer al gran @phpabloherrera por preferirnos hoy en nuestro local @narcissesrestobar y se agradece públicamente su buena onda y esperamos seguir viéndolo por acá. Lindo comienzo de semana para tod@s" escribieron desde el local nocturno junto con el video del músico cantando con un micrófono desde su mesa.

Tenso mensajeo entre JC Rodríguez y Herrera

El cantante estaba viendo el programa cuando Rodríguez realizó este comentario por lo que le escribió al comunicador. “Me está escribiendo Pablo a mi celular” señaló el periodista generando la expectación entre los panelistas del estudio. “Me dice: ‘Julio César, no es necesario que te dé pena, esa noche nos encontrábamos despidiendo a un amigo y todos cantando en modo karaoke. Eso no se hace, es muy feo’” leyó.

Al leer el mensaje el comunicador le respondió a Herrera “qué fue lo feo”. “Este dato no lo teníamos: me dice que ‘por último, las personas me pidieron cantar una de mis canciones’” dijo Rodríguez ante un nuevo mensaje del cantante quien decidió no seguir contestando a los textos, por lo menos no de manera inmediata.

“Yo sostengo lo que dije, que Pablo no se ve tan animado. Eso me dio pena, que estaba con los brazos cruzados” comentó nuevamente el periodista y concluyó con que “no contestó más, parece que se choreó, hue... Todo por culpa de ustedes. ¿Para qué ponen el video?” cerró para cambiar de tema.

